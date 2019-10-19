「新北市環教大富翁」於淡水捷運站外熱烈展開，吸引許多家長帶著孩子參加，現場氣氛熱鬧滾滾，小朋友都玩得不亦樂乎表示「真的超好玩！」。(戴上容攝)

為加強環保意識，新北市環保局19日下午於淡水捷運站舉辦「新北市環教大富翁」成果發表活動，園遊會場有環保再生DIY手作體驗、闖關挑戰及環境智多星等21個有趣攤位，邀請民眾一起了解環境教育，壯大新北環保小衛兵。

「新北市環教大富翁」成果發表活動於淡水捷運站外熱烈展開，其中最受歡迎是手作攤位，像是「蚱蜢及藍鵲草編DIY」、手製毛線的「環保提袋」、質樸「隨身飾品」DIY、手作環保玫瑰花等，都吸引許多家長，帶著孩子熱情參與，現場氣氛熱鬧滾滾，小朋友都玩得不亦樂乎表示「真的超好玩！」。

此外，台灣海洋環境教育推廣協會透過闖關活動，帶領民眾關心海洋環境議題，十三行博物館也透過環保3D拼圖帶民眾穿越時空認識史前生活和美學，另八里垃圾焚化廠帶來「下罟坑遺址」的故事，讓民眾了解歷史與文化。

「希望大家把環境教育帶到生活中」新北環保局科長邱庭瑋表示，希望透過寓教於樂的方式，讓民眾重新詮釋日常生活中各項事物，喚醒社會大眾的環境保育意識。

邱庭瑋補充，新北市也有不少優質環教場所，像是去年新通過以友善農耕的「雙溪坪林休息農場」占地達25公頃保有農村及自然生態，是大台北地區最佳的觀蝶賞螢地點，歡迎大家前往參觀學習。

(中時 )