電影中常常會出現聖者對遭受惡魔附身的信徒進行「趕鬼」，只是電影中常常是為了效果，故呈現出戲劇化的情節。不過最近印度這名聖者趕鬼的行為，令網友們看了紛紛表示震驚與害怕，因為他竟拿著細鞭用力地鞭打一名遭「鬼附」的可憐女人，還意圖對她進行掌摑。暴力的行為，令人看了膽戰心驚。

據《每日郵報》報導，這起荒唐的施虐事件發生在印度南部(southern India)，影片中可看見，女子到一間神廟中，接著一名上身赤裸，下身穿著深粉色長裙的男子手握細鞭出現在鏡頭前，接著他粗暴地抓起女人的頭髮，用力的鞭打她。女人哭喊著，但是得到的回答是響亮的鞭聲。女子害怕的舉手抵抗，接著男子大聲像是要斥退惡鬼，在男子大喊一聲後女子整個人便癱倒在地。報導表示，這名女子是由家人帶到「廟裡」，因為他們認為她遭鬼附身。

(中時電子報)