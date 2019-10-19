探病小心說話，別讓病患情緒太激動，加重病情可就罪過了！一群南部親戚前去探望腦血管瘤發病患者，醫師特別通融他們進入加護病房，卻因為他們說了「1句話」，病患因此情緒激動，以致血管瘤又再破裂，而陷入二度昏迷的險境。

外科醫師江坤俊在東森電視《醫師好辣》節目分享，一位19歲男子血管瘤破裂而住院，昏迷一天後他甦醒過來，意識恢復穩定。不料一群親戚的探病，反讓他病情又急轉直下，再度陷人昏迷。

醫師透露，加護病房一次只能一到兩人入內，因為他們南部遠道而來，所以特別通融一起進去，但他忘了告訴他們說話小聲點，以致大家圍著病患大喊「你要加油啊」等鼓勵話語，也許是病患見家人打氣一時情緒激動，血壓頓時飆高。

醫師見病人狀況不妙，立刻為他施打降血壓針，但病患卻沒脫離陷境，因此昏迷不醒。後經檢查才知，原來病患腦血管又破了，醫師再次為他動手術後，他多躺了2、3天才完全清醒過來。

(中時電子報)