投資15億元打造的臺灣史前文化博物館南科考古館（簡稱南科考古館）今（19）日正式開館，是全球唯一座落在科學工業園區的博物館，也是首座完整述說台灣5千年歷史的考古博物館，包括台灣第一人（不含離島）、第一稻、第一小米、第一狗遺骸展示。南科考古館歷經逾10年籌建，占地2.44公頃，地下一層、地上四層，樓地板面積1.9萬平方公尺，外觀由建築師姚仁喜操刀，以「下探、回溯、交織」的概念設計，目前館內展廳展出約540件出土文物。

南科考古館今年1到9月試營運期間，累計免費入館參觀人次5.5萬，將從下週二（22日）起開始收費。

由中研院歷史語言研究所院士臧振華及研究員李匡悌主持的「臺南科學園區考古計畫」，率領南科考古隊，20多年來在區內累積挖掘了逾800萬件出土文物，包括人骨逾2,400具、狗100多具，人骨出土量居全台密度最高。

文化部長鄭麗君表示，南科考古館結合考古學與當代視野，讓大眾可以透過先人遺跡，認識今日的自己，建立對臺灣這塊土地的認同及歸屬感，也期許南科考古館成為臺灣史前文化的指標性博物館、文物典藏中心及考古教育場域。

南科考古館設有四個常設展廳，分別為第一廳「南科五千年」、第二廳「史前生活面面觀」、第三廳「科學的考古學」、第四廳「兒童廳」，館內也擁有全臺首座考古秘室，以開放性的庫房展示，明年南科考古館副研究員林秀嫚將在秘室整飭人骨，讓大眾透過玻璃窗一覽整飭文物的過程。

館內今日起也推出「史前動物特展-動物交響曲」，藉由考古出土遺留展示：「動物與環境」、「人與動物」、「消逝的動物」及「動物遺留研究」等面向，一同體驗這片土地上，人與動物的歷史。

南科考古館周圍景觀與公共藝術作品也很有看頭，如蔦松家、棚屋造型意象涼亭等，藉由公共藝術共容博物館建築與園區整體之氛圍，創造藝術、大眾與南科考古館的對話空間。

(工商 )