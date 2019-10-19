視邦光學儀器公司董事長溫啟宏（左二）特別捐贈全自動驗光機給仁德醫專，由董事長鍾佳穎（左一）、校長黃柏翔（右二）代表受贈。（謝明俊攝）

仁德醫專榮譽董事長鍾智文頒獎表揚榮譽校友。（謝明俊攝）

苗栗仁德醫專19日歡度52週年校慶，上午在校內飛耀運動場舉行校慶典禮，除了表揚多名傑出校友以外，視邦光學儀器公司董事長溫啟宏，特別捐贈「全自動電腦掃描驗光機」及「全自動綜合驗光儀」等儀器給校方，提供學校光學科的學生實習使用，成為全台大專院校的第1台全自動驗光儀。

仁德醫專是在1967年由醫學博士邱仕豐創辦仁德高級藥劑職業學校，再於1999年改制成專科學校，是苗栗地區重要的醫事技術搖籃，畢業學生散布在中部地區各大醫院，替民眾健康服務。

19日正值仁德醫專52週年校慶，上午校方在飛耀運動場舉行校慶大典，表揚多名傑出校友，視邦光學儀器公司特別捐贈「全自動電腦掃描驗光機」，以及「全自動綜合驗光儀」給校方，提供給光學科學生實習之用，由校長黃柏翔代表受贈，成為全台各大專院校第一台「全自動電腦掃描驗光機」。

視邦光學儀器公司董事長溫啟宏表示，為感念其先嚴溫邦錠致力於視光產業研發的深摯與無私奉獻，以及對於教育的熱愛與深切期許，特捐贈該校「全自動電腦掃描驗光機」及「全自動綜合驗光儀」等儀器，用以嘉惠該校視光學科學子專業技術的學習與精進。

仁德醫專校長黃柏翔代表學校申謝溫董事長的善心義舉，並表示：「全自動電腦掃描驗光機』係利用追蹤視覺方式準確配合「全自動綜合驗光儀」，可以精確同步完成「自覺式視覺驗光檢查」的所有流程。不但可精進該校視光學子的專業技術素養，更能豐厚教學品質資源，相信視光科學子在未來職場，會將有優質展現。」

仁德醫專董事長鍾佳穎感謝溫啟宏董事長惠舉，特別邀請各方學者、賢達、傑出校友與本校師生，共同參與此次極具美好家風傳承及教育意義的價值的受贈盛會，場面溫馨感人，也為仁德醫護專科學校辦學立下美好的精神豐碑。

(中時 )