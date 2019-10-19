行政院長蘇貞昌今天出席「浪漫台三線-台北主題特展」致詞表示，立法委員是全國最高民意代表，竟然還在立法院問浪漫台三線是哪三條線？就知道有些立委不但不關心，連知識都有問題。

國民黨立委黃昭順三年前在立法院批評蔡英文總統推動浪漫台三線計畫，並詢問客委會主委李永得「浪漫台三線到底是哪三條路線？」李永得尷尬回應，台三線是沿途有客家地景的一條公路，不是三條路線。

蘇貞昌說，蔡總統特別重視客家文化，好不容易再次執政，要讓冷下去的客家文化再次炒熱。他又意有所指表示，立法委員竟然還在立法院問浪漫台三線是哪三條線？就知道有些立委不但不關心，連知識都有問題，所以我們要再努力。

「浪漫台三線-台北主題特展」由知名跨界設計策展人范赫鑠操刀，以茶、文學與音樂入心，帶觀展者穿越大片真實交錯的茶園，進行獨特的茶香品飲；閱讀這個藝術季中，各個客家庄獨特的文化與故事；並在絕美的全場天幕劇場下，以五感沈浸在浪漫台三線的幽境想像中。

(中時 )