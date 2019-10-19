古巴日前逮捕異議人士後，美國商務部今天表示，因古巴人權紀錄不佳及支持委內瑞拉政府，要對哈瓦那飛機租賃及進出口祭出新制裁。

路透社報導，美國商務部在聲明中表示，將透過撤銷古巴國營航空公司的現行飛機租賃許可，以及拒絕未來飛機租賃申請，限制古巴獲得商用飛機的途徑。

聲明中表示，美國也會擴大制裁，涵蓋更多含有美國內容的外國商品，並對外銷到古巴的貨品施加額外限制。

美國商務部部長羅斯（Wilbur Ross）在聲明中表示：「美國商務部的行動向古巴政權傳達另一個清楚的訊息，也就是他們必須立即停止在國內外的有害行為。」

古巴外交部長羅德里格斯（Bruno Rodriguez）在推特貼文中回應此事，並譴責此舉是「額外經濟封鎖措施，證明由腐敗政府推動的國際孤立政策道德破產」。

在另一份聲明中，美國國務院批評古巴逮捕異議人士費瑞（Jose Daniel Ferrer），並呼籲哈瓦那公布他的下落，以人道分方式對待他，並毫無條件地將他釋放。

領導古巴愛國者聯盟（UNPACU）的著名異議人士費瑞10月1日在聖地牙哥（Santiago de Cuba）兼組織總部的家中，被警方突擊並逮捕。

古巴政府通常不會討論逮捕異議人士等警察行動。這些異議人士被哈瓦那當局視為有美國資助的煽動者。

(中央社)