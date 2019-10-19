泰國政府從去年10月起在曼谷試行市區退稅服務，使用市區退稅服務前3名分別是中國、新加坡和台灣遊客，由於成效良好，泰國政府打算讓市區退稅服務成為永久措施。

為了讓遊客退稅更方便，泰國稅務局從2018年10月1日開始試行市區退稅，讓5間公司在曼谷市區經營退稅中心。使用市區退稅服務的遊客在申請退稅後14天內，必須從蘇凡納布機場（Suvarnabhumi）或是廊曼機場（Don Mueang）出境，退稅商品要在購買後60天內帶出境。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，經過一年試行，稅務局對成果相當滿意，可以退稅的商店增加了10%業績，稅務局打算讓曼谷市區的退稅中心永久經營，未來將市區退稅服務擴大到泰國各府。

根據稅務局統計，使用曼谷市區退稅中心服務的前3名遊客分別是中國人、新加坡人和台灣人。

除了打算讓市區退稅中心永久經營外，稅務局也打算讓市區退稅金額上限從試行期間的1萬2000泰銖（約新台幣1萬2100元）提高到3萬泰銖。

稅務局首席顧問賓賽（Pinsai Suraswadi）表示，市區退稅服務一方面讓遊客退稅更方便，另一方面遊客會拿著退稅後獲得的錢再去消費，對泰國經濟會產生循環效用。

擴大市區退稅服務是泰國政府近來眾多刺激觀光的其中一項措施，泰國經濟內閣會議上週決議通過18項刺激觀光的措施，目標是在今年吸引到3980萬人次到泰國觀光，並達到2兆泰銖的觀光收入。

這18項措施包含短中長期計畫，短期計畫包含一些刺激觀光市場的措施，例如預計在11月到明年1月舉行泰國大促銷（Amazing Thailand Grand Sale），增加退稅點以及退稅可以當場退現金等，而鄰近寮國和馬來西亞的檢查關卡在連假和週末時將24小時開放。

中長期計畫包含提供旅宿業者貸款、提高旅遊地點安全和品質，並增加世界遺產觀光景點。此外，泰國政府還將舉辦大型活動如馬拉松和演唱會等，目前列入計畫的有明日世界電子音樂節（Tomorrow Land）、電音雛菊嘉年華（Electric Daisy Carnival）以及超世代音樂節（Ultra Music Festival）等。

(中央社)