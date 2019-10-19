男登鳶嘴稍來山步道墬谷 搜救隊馳援救命 16:232019/10/19 中時 王文吉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 年約63歲的男登山客，墜落鳶嘴稍來山山谷，搜救人員將他揹負下傷送醫。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台中山區傳出登山客墬谷！甘姓女子與土耳其籍丈夫19日前往鳶嘴稍來山步道登山，下午1時許甘女丈夫發現有人跌落山谷，疑似腳部骨折。台中市消防局獲報後，立即派遣和平、東勢分隊出動3車8人，由和平分隊小隊長黃來昇帶隊前往救援。 和平分隊小隊長黃來昇表示，搜救人員下午2時59分抵達登山口，並進入鳶嘴稍來山步道，依據報案人提供的座標點前進，在3時38分接觸到年約63歲傷者，頭部及肢體多處擦傷、右腳脛骨骨折、意識清楚。已將傷者抬至步道，由搜救人員使用背架揹負下山送醫。 (中時 ) #步道 #搜救 #傷者 #搜救人員 #丈夫 也許您會感興趣 推薦閱讀 基隆河步道自行車道未優化 張耿輝向蔡適應下戰帖 19:262019/10/15 生活 有洋蔥 忘了老伴已逝失智婦超商哭泣找尪 21:222019/10/16 社會 清境空中步道遇見羊咩咩 埔里農場賞落羽松品花餐 16:502019/10/17 生活 彰化的奧入瀨溪！沿著溪水傍山走八卦山1號登山步道要掛牌了 18:562019/10/17 生活 八卦山1號步道 串聯農牧觀光產業 02:062019/10/18 地方新聞 684萬讓載熙國小學童上下學安全了 13:552019/10/18 生活 載熙國小通學步道 啟用 04:102019/10/19 地方新聞 社會熱門新聞 男買一張機票 竟讓航空公司慘賠6億破產 - 社會 男登鳶嘴稍來山步道墬谷 搜救隊馳援救命 - 社會 浴室愛愛用這三招…不難爽升天 - 社會 女做推拿治療 私處突覺「一根東西」進出嚇破膽 - 社會 水電工修上床！大字型躺短裙妹旁：來一次 衝刺不成慘了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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