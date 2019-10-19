台中山區傳出登山客墬谷！甘姓女子與土耳其籍丈夫19日前往鳶嘴稍來山步道登山，下午1時許甘女丈夫發現有人跌落山谷，疑似腳部骨折。台中市消防局獲報後，立即派遣和平、東勢分隊出動3車8人，由和平分隊小隊長黃來昇帶隊前往救援。

和平分隊小隊長黃來昇表示，搜救人員下午2時59分抵達登山口，並進入鳶嘴稍來山步道，依據報案人提供的座標點前進，在3時38分接觸到年約63歲傷者，頭部及肢體多處擦傷、右腳脛骨骨折、意識清楚。已將傷者抬至步道，由搜救人員使用背架揹負下山送醫。

(中時 )