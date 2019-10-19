黃海波被老婆吐槽。（圖／翻攝自秒拍）

42歲大陸男星黃海波過去作品有《媳婦的美好時代》、《咱們結婚吧》，他被封為「國民老公」，5年前捲入嫖妓案，還被爆料召妓召到變性人，他出獄後近年積極復出，先前傳出他經濟吃緊，被導演爆料只能靠爸爸的退休金生活，最近黃海波穿破衣直播，引發討論，也有人吐槽：「這不是一種時尚的設計嗎」。

黃海波5年前因嫖妓案名聲全失，他接受完6個月收容教育後就和女友曲柵柵赴美生活，兩人在當地結婚，生下一子，曲柵柵上月受訪，透露：「我選擇了相信他，我也不後悔我做的選擇」，黃海波回應：「還好有妳」。名導劉波則爆料，黃海波生活吃緊，「已經快揭不開鍋了」，呼籲外界能找黃海波拍戲，給他復出機會。

據《新浪娛樂》報導，黃海波最近在直播中分享自己在家中的地位，笑稱自己在家中地位超高，給老婆和兒子訓話時，兩人連一句話都不敢回，被旁邊的曲柵柵秒吐槽：「什麼時候啊？」黃海波逗回：「你們睡著的時候」，大曬恩愛，而網友發現黃海波的衣領似乎被磨破，其他人則回說：「沒啥，老百姓也是這麼穿衣服的，勤儉節約是美德」、「有些衣領設計布料就是這樣子的」、「查查那件衣服多少錢，搞不好不是你我買的起的」。

(中時電子報)