「國際刑警組織」（INTERPOL）第88屆大會18日閉幕。外交部表示，我國雖然再度因為政治因素而未能獲邀以觀察員身分與會，但獲得前所未有的國際支持，也顯示越來越多國家對於INTERPOL基於政治考量，將台灣排除於全球治安網絡外，感到不滿。

外交部由衷感謝友邦及理念相近國家秉持專業，發揮道德勇氣，為我發出正義之聲；並強調將再接再厲，繼續秉持「專業、務實、有貢獻」的原則，與內政部等相關單位密切合作，爭取擴大國際支持。

外交部指出，本年計有貝里斯、史瓦帝尼、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、馬紹爾群島、巴拉圭、諾魯、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞及聖文森等11友邦為我致函INTERPOL主席金鍾陽，促請邀我以觀察員身分與會。另外，貝里斯、史瓦帝尼、瓜地馬拉、宏都拉斯、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯6友邦的與會代表更接連在大會中強力為我執言，嚴正呼籲為確保全球執法無漏洞，應將台灣納入INTERPOL。這是自台灣於1984年被迫退出INTERPOL以後，首次在大會中出現如此強勁的友我聲音，深受矚目，有效增進INTERPOL社群瞭解及正視台灣所遭受的不公平待遇。

至於理念相近國家本年對我案的支持也更勝以往，對其它國家將具示範效果。美國務院代理亞太助卿Patrick Murphy、國組局助卿Jonathan Moore、美國在台協會台北辦事處處長酈英傑（William Brent Christensen）及發言人孟雨荷（Amanda Mansour）都曾公開表達對台灣爭取參與INTERPOL的堅定支持。此外，美國、日本、英國、德國及澳大利亞5國駐台機構也分別以在其官方臉書轉推友邦所錄製的短片，以及轉貼內政部警政署刑事警察局局長黃明昭專文等方式，明確表達支持我案的立場。美、德駐台機構更嚴正指出，將執法政治化，只會助長犯罪。

外交部表示，在各國立法部門方面，總計有超過14國、140位相關國家國會議員以多元方式表達對我案的支持。美國聯邦眾議院首先在本年5月以414票贊成，無人反對的壓倒性多數通過「台灣保證法」（Taiwan Assurance Act of 2019），重申美國的既定政策是支持台灣參與包括INTERPOL在內的政府間國際組織；眾議院外交委員會亞太小組成員匡希恆（John Curtis, R-UT）等47位跨黨派聯邦眾議員也在9月聯名致函美國司法部長及國務卿，要求行政部門採具體作為協助台灣參與INTERPOL。英國「台英國會小組」共同主席下議員伊凡斯（Nigel Evans）及上議員羅根（Lord Rogan）則發表聯合聲明，呼籲INTERPOL邀請台灣以觀察員身分出席本年大會。此外，智利、德國、宏都拉斯、匈牙利、義大利、日本、韓國、馬紹爾群島、墨西哥、荷蘭、西班牙及土耳其共12國的國會議員則首度以致函、通過決議或公開聲明等方式，表達對我爭取參與INTERPOL的支持。

外交部強調，INTERPOL的任務既然是建構一個「更安全的世界」（a safer world），就不應排除任何警察機關。身為國際社會重要的利害關係者，台灣絕對有意願及能力做出貢獻（Taiwan can help）。誠如剛當選連任的INTERPOL秘書長Jürgen Stock 在本年大會致詞時所說的，面對持續變動的威脅環境，強大且中立的INTERPOL至為重要。外交部籲請INTERPOL應以其確保及增進所有警政機關間互助的宗旨為念，落實其憲章第三條的規定，停止從事如排除台灣參與等具政治性質的行動，儘速尋求適當方式接納台灣完整參與其會議、機制、訓練與活動，無礙使用「I-24／7全球警察通訊系統」，以及包括「遭竊與遺失旅行文件系統」在內的17個資料庫；唯有如此，才能確保全球警察網絡沒有缺口及漏洞。

(中時 )