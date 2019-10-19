高雄捷運公司與王道銀行跨界合作，19日推出全國首版4款「高捷少女」簽帳金融卡，並結合一卡通功能，搶攻萌經濟商機。該卡祭出超值優惠，像是提供最高國內、外特定通路消費現金回饋、新戶首用一卡通自動加值禮，勢必讓高捷少女再度「圈粉」。

高捷公司表示，這4款高捷少女一卡通簽帳金融卡以站務員小穹、司機員艾米莉亞、維修員婕兒、客服員耐耐等4位高捷虛擬員工為卡面代言人物，為全國首款推出的高捷少女主題式金融卡。為慶祝首發，即起至2020年2月29日，卡友於高捷商品館購買高捷自有商品，可享9折優惠。

高捷指出，消費者透過王道銀行官網或手機App，即可線上完成開戶，並可於線上享有存款查詢、轉帳、換匯、繳費、投資理財、貸款等數位金融服務，另於2020年1月31日前申辦王道銀行帳戶並選擇「高捷少女一卡通簽帳金融卡」，首次使用一卡通自動加值滿新台幣500元，即可獲得新台幣100元的現金回饋。

高捷進一步指出，刷卡再享最高國內不限通路1.3％、國外不限通路1.8％的現金回饋；此外，今年底前新申辦王道銀行帳戶，還享有20萬元內活儲年利率1.85％共半年優惠，是市場平均定存利率的1.5倍以上，開戶後次月底前不限通路刷卡消費滿2000元，再另享200元現金回饋。

高捷期待透過高捷少女角色代言及多重消費優惠，圈粉金融及動漫族，助攻金融消費市場。而因應智慧多元支付風潮，高捷也繳出亮麗成績，目前為全國鐵道多元支付領航者。未來高捷也著眼金融消費市場版塊，積極與通路商或銀行業者進行各式異業合作，企盼高捷系統成為金融消費「金」捷徑。

(中時 )