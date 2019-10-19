網傳年改下一波將砍郵電事業退休金，交通部澄清，郵電事業基層退休員工退休金本來就偏低、甚至未達年改樓地板，日前交通部已向行政院溝通，並確認不調整郵電人員的退休所得替代率。

交通部表示，郵電事業包括中華郵政公司現職及已退休資位人員約2萬2198人、中華電信與陽明海運公司等民營化前已退休人員約1萬6204人等，合計約3萬8千餘人。

日前行政院召開年金制度相關會議，部份與會代表提出個別意見，建議檢討郵電事業人員的年金制度，但未達共識。

交通部表示，行政院該會議僅止於初步研議階段，並未對此案作成決議，且交通部也明確表達反對，以保障郵電事業在職及退休員工的權益，並獲「行政院會尊重交通部的意見」共識，郵電事業的員工可以放心。

交通部並表示，依據交通部報行政院有關郵電退休的方案，所得替代率並未調整，林部長上周更為此向行政院報告及溝通，並獲得依交通部所提意見之共識，郵電事業的員工可以放心。

(中時電子報)