▲馬英九在參觀茶博時，特地前往黃金品茗館品嘗全台各茶區最頂級的特等茶，對南投好茶讚不絕口。（楊樹煌攝）

▲前總統馬英九在國際茶席館品嘗凍頂茶後，並在茶盒上簽名留念。（楊樹煌攝）

▲馬英九參觀陳綢少年家園為培養青少年穩定性及有一技之長，由志工蔡絜如帶領的LST擊鼓隊，觀看他們精彩的擊鼓表演。（楊樹煌攝）

▲馬前總統與陳綢阿嬤在良顯堂和LST擊鼓隊的隊員們合影留念。（楊樹煌攝）

▲前總統馬英九特地前往埔里顯堂拜訪全心投入兒童與非行少年教育的埔里大善人陳綢阿嬤，兩人交談甚歡。（楊樹煌攝）

▲馬前總統在埔里看到陳綢阿嬤，非常高興的馬上上前給阿嬤溫馨的擁抱。（楊樹煌攝）

前總統馬英九今19日參觀2019南投世界茶業博覽會，認為南投的茶產業令人驚豔，對於南投縣府將茶葉推廣成世界級的產業，更表示非常欽佩，馬英九行中除參觀世界茶席館並特地前往黃金品茗館，品嘗全台各茶區最頂級的特等茶，對南投好茶讚不絕口；下午馬前總統也特地前往良顯堂拜會大善人陳綢阿嬤，讚揚阿嬤的愛心是社會最好的示範。

前總統馬英九於今天上午11時許抵達南投世界茶業博覽會場，對最高法院判決周玉寇敗訴，馬英九僅簡單表示「法院已經決定了」；另對於晚間將與韓國瑜在台南合體造勢，是否表示與韓的心結已解，馬英九則不願回應，並快閃離開，繼續參觀茶博會。

馬英九在參觀茶博時，對已在南投舉辦10年的茶博會，大表驚豔，認為非常了不起，同時對南投縣長林明溱能將茶葉推廣成世界級的產業，更表欽佩，認為林縣長厥功至偉，尤其在黃金品茗館，品嘗全台各茶區的特等茶時，更是大讚香味無窮、嘆為觀止。

接著馬英九前往中興新村小興苑文化藝術館舉行的重修啟用剪綵，該建築早年是台灣新生報中興新村辦事處，是台灣第1位女建築師修澤蘭設計，在2015年被列為歷史建築。

下午2時又特地轉往埔里鎮玉清宮良顯堂，拜訪全心投入兒童與非行少年教育的埔里大善人陳綢阿嬤，甫下車見到阿嬤時，非常開心的就馬上上前給嬤溫馨的擁抱。

馬前總統並參觀陳綢少年家園為培養青少年安定性、穩定性及有一技之長，由志工蔡絜如帶領的LST擊鼓隊，觀看他們精彩的擊鼓表演，馬前總統對阿嬤的愛與善行，備表推崇，認為她是社會最好的示範，因有阿嬤無怨無悔的付出奉獻，才能造福那麼多青少年。

(中時 )