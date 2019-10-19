前總統馬英九今19日參觀2019南投世界茶業博覽會，認為南投的茶產業令人驚豔，對於南投縣府將茶葉推廣成世界級的產業，更表示非常欽佩，馬英九行中除參觀世界茶席館並特地前往黃金品茗館，品嘗全台各茶區最頂級的特等茶，對南投好茶讚不絕口；下午馬前總統也特地前往良顯堂拜會大善人陳綢阿嬤，讚揚阿嬤的愛心是社會最好的示範。
前總統馬英九於今天上午11時許抵達南投世界茶業博覽會場，對最高法院判決周玉寇敗訴，馬英九僅簡單表示「法院已經決定了」；另對於晚間將與韓國瑜在台南合體造勢，是否表示與韓的心結已解，馬英九則不願回應，並快閃離開，繼續參觀茶博會。
馬英九在參觀茶博時，對已在南投舉辦10年的茶博會，大表驚豔，認為非常了不起，同時對南投縣長林明溱能將茶葉推廣成世界級的產業，更表欽佩，認為林縣長厥功至偉，尤其在黃金品茗館，品嘗全台各茶區的特等茶時，更是大讚香味無窮、嘆為觀止。
接著馬英九前往中興新村小興苑文化藝術館舉行的重修啟用剪綵，該建築早年是台灣新生報中興新村辦事處，是台灣第1位女建築師修澤蘭設計，在2015年被列為歷史建築。
下午2時又特地轉往埔里鎮玉清宮良顯堂，拜訪全心投入兒童與非行少年教育的埔里大善人陳綢阿嬤，甫下車見到阿嬤時，非常開心的就馬上上前給嬤溫馨的擁抱。
馬前總統並參觀陳綢少年家園為培養青少年安定性、穩定性及有一技之長，由志工蔡絜如帶領的LST擊鼓隊，觀看他們精彩的擊鼓表演，馬前總統對阿嬤的愛與善行，備表推崇，認為她是社會最好的示範，因有阿嬤無怨無悔的付出奉獻，才能造福那麼多青少年。
(中時 )
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