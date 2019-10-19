嘉義市美源街一處鐵皮屋6月底失火，翁姓屋主的2名女兒罹難，遭逢家破人亡的不幸，嘉城隍廟及善種子義工團出錢出力，重新蓋房子，19日落成交屋，副市長陳淑慧感謝慈善團體熱心伸援手，也慰勉翁氏夫妻堅強起來，浴火重生。
嘉邑城隍廟慈善會表示，這次共募得147萬餘元善款幫助翁家重建家園，嘉義人有情有義，城隍爺慈悲為懷，慈善會將持續關懷弱勢，伸出友誼之手，陪著受苦的朋友一起走出難關。
善種子義工團表示，從里長與媒體得知美源街火警造成傷亡，開始集結，有錢出錢、有力出力，號召80多人次的義工，利用連續3個周六日共6、7個工作天，拆屋並重建，1樓的客廳與廚房衛浴及2樓房間天花板都用防火材質，並增設防火偵測器，守護家庭更安全。
陳淑慧表示，嘉義是溫暖的，在最悲痛的時刻，相互扶持繼續往前進，市府與民間攜手幫助有需要的人度過難關，感謝城隍廟及善種子義工團本著慈悲為懷的精神，籌募善款，並幫忙翁先生夫妻重建家園，希望夫妻同心努力，重新站起來打拚新的人生。
翁先生夫妻說，感謝市府、議員、慈善團體與許多人的幫助，讓他們有繼續走下去的勇氣，房子重建好了，他們會更努力重新站起來。
(中時 )
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