亞錦賽日本隊不因日本已經取得東京奧運棒球參賽權而縮手，日本總教練石井章夫強調，冠軍戰可以再戰中華隊是很好的機會測試球員的實力，日本隊不會放棄任何一場比賽。

日本隊贏了南韓後，本屆亞錦賽5連戰全勝，沒有疲累失常的狀況，石井章夫表示，日本隊的好表現是建立在先發投手狀況很好、打擊也有所發揮，為了明天的冠軍戰，球員要再進一步的調整。

石井說，第1場運氣較好贏了台灣，很高興明天可以再跟中華隊交手一次，這是可以測試實力的很好機會，明天對戰中華隊的先發投手已經想好了，今晚會再與投手聊聊投球的注意事項。

本屆日本隊因颱風影響來台行程，石井感謝大會變更賽程，所以對於大會排出日本隊必須6連戰的賽程沒有任何怨言，並且認為球員出賽也不是問題，果然日本隊連拿5連勝，贏球毫不手軟。

由於日本已取得奧運參賽權，出賽亞錦賽的心態看不出放鬆的樣子，石井指出，主要是東京奧運是職棒棒球自己要去煩惱的事，與業餘棒球沒有關係，業餘球隊要做的是在亞洲任何一個比賽都要贏球、都要拿冠軍。

(中時電子報)