蔡英文與洪慈庸明天首場合體造勢，將選在台中神岡區社口的萬興宮。（洪慈庸辦公室提供／陳世宗台中傳真）

總統蔡英文20日公開參訪8個密集行程，包括前往神岡社口萬興宮、大雅永興宮參香祈福、寶熊漁樂碼頭參訪體驗；中市第三選區立委洪慈庸將全程參與，互相支持、攜手競選連任。蔡英文還將到石岡天皇宮、新社鎮安宮參拜，並參加全國勞工幹部後援會、全國機車後援會等成立大會。

民進黨2020大選力拚總統連任、立委過半，全台多個立委選區並與「抗中保台」有共同信念的他黨、無黨參選人合作。近來積極替黨內立委拉抬聲勢的總統蔡英文19日起將開始替「抗中保台」連線的參選人站台；首站20日獻給爭取連任的台中市立委洪慈庸，傍晚到霧峰與陳柏惟同台，下周日則在萬華與林昶佐合體。

洪慈庸與蔡英文明天首場合體造勢，選在台中神岡區社口的萬興宮。神岡區是去年9合1選戰中，台中市前市長林佳龍惟一贏的1區；台灣民眾黨在此區也有提立委參選人，民眾黨主席、台北市長柯文哲上周才到萬興宮參拜兼輔選，行程安排大有「打對台」意味。

蔡英文明天到大雅永興宮參拜，直搗洪慈庸的潛在對手、台中市副市長楊瓊瓔的大本營；楊瓊瓔遲未宣布參選，打擊在地藍營氣勢，洪慈庸則廣宣政績急起直追，明與蔡英文一同到大雅參香壓制對手的企圖心相當明顯

洪慈庸表示，2020年大選將是守護台灣關鍵的時刻，她也在臉書PO文邀請在地鄉親，要團結本土的能量，從中台灣集結，一起站出來相挺。

「溫柔的力量，也會是最堅定的力量！」洪慈庸說，4年來，為地方爭取的中央建設成果鄉親看的見，她與蔡英文總統繼續打拼、繼續爭取選民支持，也邀請在地鄉親一起站出來，要一同為未來的世代，守護住我們的台灣！

洪慈庸強調，中台灣就是台灣民主的防線，希望讓本土的能量從中台灣集結，很歡迎蔡英文總統明日來到台中；據了解，包括立法院長蘇嘉全、交通部長林佳龍、內政部長徐國勇、多位市議員也將陪同走訪潭雅神行程，呼籲大家一起到場相挺「總統蔡英文、立委洪慈庸」。

(中時 )