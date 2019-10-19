一名年輕的女警竟然偷偷在風俗店兼職打工，上班期間又把警槍弄丟遭到懲處停職一個月，不過不知道是因為沒面子還是覺得打工比較好賺，女警選擇自願離職。

日本兵庫縣有名女巡察長從五月開始，下班後就到大阪的一間風俗店兼職服務男性顧客。日本朝日新聞報導，女警坦承自己之所以如此是因為想要出去旅遊想賺一些旅費才去打工。不過她上個月執勤的時候，把手槍忘在車站的廁所超過一個小時，被旅客撿到，雖然沒有發生什麼事情，不過警方也綜合她風俗店打工與丟槍兩事對她做出停職一個月的懲處，但她最後還是自願離職。

(中時電子報)