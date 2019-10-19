刑事局統計，今年1至9月的所有詐騙案類中，假投資案件達1200多件，有逐步上升趨勢，發現許多民眾在社群網站、交友軟體中遭歹徒搭訕，在各種利誘甚至感情攻勢下，而踏入假投資陷阱。

彰化一名40歲陳姓女護理師，今年5月中旬被一名疑似盜用花美男照片、自稱「陳浩」的男子主動加為LINE好友，雙方進一步透過LINE聯繫，對方自稱是浙江溫州人，在澳門博彩控股有限公司擔任資訊部門主管。

陳男不時向陳女噓寒問暖2個多月後，忽然問陳女想不想賺大錢，並聲稱其博彩投注公司可內定頭獎民眾，陳女聽了心動不已，便想投資並順便做公益。但陳男表示，要領取頭獎獎金，需要先繳交相關手續費與稅金，陳女於是陸續匯款近30萬元港幣、約台幣110萬餘元至其指定帳戶。

陳女後來又接獲自稱是「香港海外交易中心」會計的電話，聲稱核對陳女身分有誤，且香港境內跟境外稅率不同，若沒有補稅，獎金不能匯到其戶頭，陳女不疑有他，正當到銀行準備匯款時，被銀行行員關懷詢問察覺有異，陳女才趕緊電詢澳門博彩控股有限公司，確認根本沒有「陳浩」這名員工，始發覺從頭到尾都是一場騙局，對方也隨即人間蒸發。

刑事局分析近期假投資主要詐騙手法，發現詐騙集團多透過臉書、IG、LINE、微信等社交軟體，散播假投資資訊，或透過各種交友軟體向不特定人士搭訕，等加入好友後即以噓寒問暖或甜言蜜語方式，逐漸鬆懈被害人心防，然後再標榜高報酬高獲利，吸引被害人投資虛擬貨幣、二元期貨等衍生性金融商品，或代操盤國內外基金、未上市公司股票、外匯等，只需依指示匯款即可定期提領高額獲利。等大量吸金後即消失無蹤，導致被害人血本無歸。

刑事局呼籲，投資應透過合法管道賺取合理利潤，高報酬率投資標的，必定伴隨高風險，如有標榜高額獲利、穩賺不賠、獲利來源不明，或獲利率顯然不合理的情形應避免投資，更勿輕信網友來路不明的投資管道，若對方宣稱穩賺不賠，獲利又超乎尋常，即為假投資真詐財的警訊。

(中時 )