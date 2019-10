View this post on Instagram

感謝姐妹 @hannah_quinlivan 的美衣 讓我美美與粉絲見面 很感動也感恩你們來看40分鐘的片花,除了感謝還是感謝🙏 明天就要首播了!也請大家告訴大家! 上衣👕 @jendesstudio 裙子👗 @jendesstudio 💄 @backstagejimywu 💇🏻‍♀️ @paulinehairflux #天堂的微笑 #粉絲特映會