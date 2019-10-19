國民黨總統參選人韓國瑜今天旋風式從溪北一路走訪到市區，下午在永康車站搭區間車到仁德保安站，國民黨前主席洪秀柱也現身一起搭車，全程都有大批韓粉陪同搭車，一行人也在車上高歌「我現在要出征」，為何安排搭火車行程？韓國瑜表示，這兩個車站寓意永保安康，他祝福也希望台灣全體民眾永保安康。

韓國瑜下午3點多從永康車站上車，人還沒到，大批和韓粉已經集節等著跟韓一起搭乘同一班列車，韓國瑜一到場就緊牽著洪秀柱的手，隨後一同上車，15分鐘車程，整節車廂都充斥「韓國瑜凍蒜」聲浪，韓粉也高唱「我現在要出征」。

韓國瑜等人抵達保安車站後，短暫接受媒體聯訪，針對他提出廢除一例一休，蔡英文總統反問是要周休一日嗎？他說，一例一休上路前，各方嚴正警告不要貿然修法，但民進黨強行通過這個全世界唯一的一個法，這兩、三年來可以說企業家怨聲載道，勞工苦不堪言，用一句話形容「卡了老闆喉嚨、餓了勞工肚子」，政府面對這個法條帶來這麼多困擾還不修法，蔡英文總統掌握立法院過半數，卻不能苦民所苦，卻反過來職責反對黨，這不是很怪異嗎？

面對訪美行程取消，韓國瑜表示，與美國的溝通交流非常暢通，前兩次也請了相關人士到美國，大家溝通許多議題，選戰只剩下85天左右，時間壓力非常大，已規畫讓李佳芬前往與在美僑胞聚會、面談，其他人的酸言酸語毫無意義，明年1月11日選完也會安排美國之行。

被問到怎麼會搭車這個行程寓意是希望全台灣民眾永保安康，但被問到台鐵不能進行競選活動，車上高唱「我要出征」等議題，他則沒有回應。

(中時 )