登山要小心有蛇出沒，確實不是講假的。台東縣鹿野鄉的永安國小進行戶外教學，包含師生及嚮導共19人，到玉山國家公園瓦拉米山區體驗大自然。在登山遠足的過程中，竟發現一條長約1公尺，卻有著成人手臂寬的「山神」百步蛇擋路。幸好該蛇性情溫和，只是靜靜地路過，讓學生能夠在一旁欣賞難能可貴的奇景。

臺東鹿野永安國小校上溫上德回憶，在本周15日時，帶領15名學生至玉山國家公園瓦拉米山區，進行為期3天2夜的戶外教學。一行人在山區行走時，突然聽見孩童尖叫，發現一條大蛇緩緩從草叢邊竄出，欲行經前方小路。這條百步蛇不長，長約1公尺，卻有著手臂粗的身軀。

不過這條百步蛇見人完全沒有特別反應，不急不徐地爬行，顯露出王者姿態般的內斂與從容。然而，小朋友也不畏懼牠，反而爭先恐後要目睹這神聖的一刻。溫上德表示，連布農族嚮導也說「這條真的很大，你們很幸運」。

百步蛇在台灣原住民文化中的地位崇高，魯凱族、排灣族、布農族都有著百步蛇的相關神話故事，被稱作「山神」的巨型百步蛇，能夠親眼一窺牠迷人丰采，實屬幸運。

(中時電子報)