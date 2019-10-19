高市鳳山區中山區1家飲料店，近日兩度被「露鳥俠」光顧。今天凌晨39歲黃姓男子到這家飲料店，對著女店員「掏寶」，露出生殖器「尻尻」，女店員擔心遭遇不測，急得報警逮人，警方循線找到這名噁男，但他一度不願配合，被辣椒水噴後，才乖乖就範，事後辯稱是在「讀經」，但實則在洩淫慾，訊後依侵入住宅、公然猥褻罪送辦。
警方指出，黃嫌平日無業、四處為家，平日出沒在鳳凌廣場附近，昨天也到這家飲料店對另名女店員做不雅動作，未料今天凌晨3點多，他又前來「光顧」故意在女店員面前打手槍，女店員不願搭理，他直接走進店裡，嚇得她花容失色，趕緊求助110。
警方獲報循線找到黃嫌，他心虛落跑，最後在鳳凌廣場被查獲，但他否認犯行，聲稱「我在看書而已」，警方要將他帶回警局時，他企圖逃跑，最後被警方以辣椒水「伺候」才終於落網。
黃嫌被逮時，手上拿了一本經書，他一度辯稱自己在看書，沒有做別的，令警方聽了直搖頭。而他看的是「玉皇真經」，本該清心寡慾修養心性，未料卻精蟲衝腦，做出踰矩行為。
(中時 )
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