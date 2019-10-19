在桃園大成國中體育館舉行的全國運動會男籃比賽，首戰就打到最後一刻才分勝負，台中市靠著「小安」蔣淯安、「大頭」蘇奕晉包辦最後7分，有驚無險以79比74氣走高雄市，率先搶下預賽A組首勝，小安賽後表示，「真的好累！」

「感覺有點生疏，畢竟我從來沒跟台中市隊練過球，幸好我們陣容跟上屆變動不多，」拿下14分的蔣淯安表示，「在我來打全運會前，台啤教練團還特別交代我要小心一點，千萬別受傷，剛才看到閻哥(閻家驊)走過場邊，害我嚇了一跳。」

其實蔣淯安只是說說而已，因為他在末節還表演了一記籃下大拉竿，儘管球沒投進，卻成功製造對方犯規，「當時只是本能反應，真的沒想太多，當我摔到地上之際，內心只想著不能受傷，否則回去台啤，絕對會被教練團罵慘了。」

台中市得分最高的是蕭順議的18分，他是富邦勇士全隊唯二(另1個是金門縣李秉鴻)獲准參加全運會的球員，「第1場比賽我跟大頭一樣有點亢奮，上半場演出扣籃，其實我也沒想太多，最近富邦練球練得很凶，也算幫我操體能。」

高雄市則以「阿飛」施顏宗15分最高，不過高雄隊的球隊焦點卻在吳永仁身上，因為擔任高雄市球員的他，更要負責在場上喊暫停與調度換人，簡直就跟漫畫「灌籃高手」的翔陽高中主將藤真健司一樣，同時身兼教練與球員，實在太神了。

(中時電子報)