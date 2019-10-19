日本共同社今天報導，在各地持續探測的美國調查團隊發布消息稱，近日在北太平洋中途島環礁的海底5400米處，發現了可能是太平洋戰爭時的1942年6月在中途島海戰中沉沒的原日本海軍「加賀號」。

中途島海戰發生在1941年12月日軍偷襲珍珠港的6個月後，讓日軍飽嚐慘敗，成為了太平洋戰爭的轉折點。明年將迎來二戰結束75週年，該發現或受到關注。

美國微軟聯合創辦人保羅．艾倫（卒於2018年10月）所設財團的調查團隊使用了可潛至水下約6000米的無人探測船拍攝。船體看上去似乎大致保留了當時的樣子，還確認了副砲。負責人在採訪中透露說：「將進一步調查船體，還會繼續在周邊海域探測其他沉船。」

關於在中途島近海沉沒的日本海軍航母，美國深海調查公司1999年發布消息稱通過聲納圖像等發現了殘骸，但未確認。

中途島海戰中，美軍通過破解密碼，掌握了準備攻擊中途島的日本海軍的行動。被美軍伏擊的日本海軍一下子失去了「加賀號」、「赤城號」等4艘航母、重巡洋艦以及眾多戰機。

調查團隊今年7月發現了疑似太平洋戰爭末期的1944年10月在菲律賓萊特灣海戰中沉沒的日本海軍重巡洋艦「摩耶號」船體的一部分。該團隊的成果還有發現了「武藏號」、「比叡號」等許多戰艦殘骸。

(中時 )