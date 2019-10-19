屏基推廣親子共讀，期盼透過聲音陪伴早產兒，走這條人生艱難的路。（林和生攝）

「這是一條辛苦的人生道路」，屏東基督教醫院19日邀請早產兒回娘家，看著當初留置加護病房內、身上插著無數監控儀器的小小孩，如今活蹦亂跳，與一般孩子無異，院方鼓勵家長實踐親子閱讀，「在保溫箱就能開始」，用聲音、語調，陪伴他們走這條艱難的路。

根據統計，胎兒早產機率大約8-12％，以近幾年屏東新生兒人數約4000餘人，早產兒就有400多人，他們的人生幾乎都從保溫箱開始；屏基新生兒科主治醫師黃富槻指出，每些孩子提早來到世上，必須經過反覆療程、復健，才能努力讓生命活得更有品質。

而從臨床證明能發現，透過共讀不僅可以促進親子親密感，更有助促進腦部發育、語言發展及增進理解能力；常看到現在不少家長忙於追劇，孩子就委託「平板」照顧，在這重要發展階段真的很可惜，因此他們努力推廣共讀，就從人生的起點開始。

出生僅1265克的小瑋，在父母期待下提早到來，初期照顧階段，幾乎全家總動員、24小時不敢鬆懈，夜間還輪班照顧，「就是怕他忘記呼吸」。如今已滿2歲，父親帶著他開心回「娘家」，看著孩子有說有笑，小瑋爸爸感動地說，自己骨肉說什麼都不能放棄，用心投入陪伴，他的人生一定會有改變。

(中時 )