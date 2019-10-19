歲末年終之際為關懷寒士，知名插畫家SECOND與其所繪製的人氣角色「爽爽貓」19日現身西門町，率數十名義工街頭募集發票，並繪製專屬公益紅包袋，邀民眾一起支持寒士吃飽30活動。SECOND表示：「幸福的人都很相像，但是不順遂的人背後總是有很多不同的故事，人安基金會在天氣寒冷的時候會主動出發夜訪，尋找需要被幫助的人，這部分相當感動我，而在過年這段時間，如果能夠給寒士一頓團圓飯、一點幫助，這些溫暖會讓他們得到很多力量，所以我非常支持這項有意義的活動。」

SECOND一向熱心公益，此次受人安基金會的邀請而設計獨家紅包袋，SECOND為了更加了解人安基金會的服務理念與內容，親身到萬華平安站參訪，感受與反思街友、社會邊緣人的議題，從中獲取創作靈感，畫出5款紅包袋以及本次的宣傳主視覺，其中蘊含了「給魚給竿 拉人一把」、「寒士吃飽30團圓飯」的重要概念，希望大眾在年終將祝福紅包交給親友時，也能將這樣的服務理念傳達給更多的人。

人安基金會長期服務街友、窮苦人，提供防飢、防病、防寒常年服務外，每年除夕前舉辦團圓尾牙宴，除一頓溫飽，並會提供寒士們一份應急紅包。明年，「寒士吃飽30」邁入第30屆，人安、創世、華山基金會將在109年1月19日於全台16處聯合舉辦「第30屆寒士吃飽30」尾牙活動，預計席開4070桌，邀請全台4萬名寒士參與。響應「紅包500助寒士」、「愛心5000認圓桌」，讓寒士們能夠過個好年，愛心專線：02-2836-1600 尾牙小組。

爽爽貓作者（右）率義工上街募發票。（財團法人人安社會福利慈善事業基金會提供）

爽爽貓作者（右）率義工上街募發票。（財團法人人安社會福利慈善事業基金會提供）

(中時 )