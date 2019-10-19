早餐尬聊出友情？有名護校妹表示，每天去超商買早餐時，早班的男店員都會跟她打招呼和聊天。不料，今天男店員在她影印資料的時候，突然很靠近她說：「妳會印很久嗎？等我一下！」就咚咚咚跑走了，女孩內心小劇場大爆炸，不料一分鐘後，店員回來說：「謝謝你喔！我想上廁所很久了！」少女漫畫的情節直接尷尬破碎！

護校妹在Dcard上PO文說，自己常去某間小七超商買早餐和影印資料，而值早班的男店員看到她總是會和她打招戶和聊天。而今日在她使用影印機的時候，男店員突然逼近她說：「妳會印很久嗎？等我一下！」就咚咚咚地跑走了，女孩的心也咚咚咚地直跳，內心小劇場大爆炸，以為兩人聊出友情，對方要送禮給她。

不料一分鐘後，店員回來說：「謝謝你欸！我想上廁所很久了！」然後就回去幫其他客人結帳了。短短一句話直接讓粉色少女漫畫情節瞬間破碎。超尷尬的結局讓護校妹在心裡吶喊：「請問偶剛剛是被強迫顧店了嗎？偶的禮物呢？」看完之後，不少網友笑回她：「心中小劇場劇本錯誤嘍！」「妳是不是期待他終於要撩妳惹？」「沒有期待，沒有傷害」「求原PO心裡的陰影面積」

(中時電子報)