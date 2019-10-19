彰化埤頭稻香鐵道自行車節，千人騎著鐵馬，體驗田園風光。（吳敏菁攝）

彰化埤頭稻香鐵道自行車節，千人騎著鐵馬，體驗田園風光。（吳敏菁攝）

踩著鐵馬穿過黃金稻浪、台灣欒木，迎著水岸，「埤頭稻香鐵道自行車節」19日在埤頭鄉台糖舊鐵道綠色廊道登場，吸引千人騎進美景如畫的田野風光裡，18公里嫌不夠，還可以銜接到東螺溪自行車道，往北到溪湖糖廠、往西北到福寶濕地。

縣長王惠美昨天也來領騎一段，表示這項自行車節邁入第7年，踩讓人認識埤頭鄉太有特色了，今年1000位報名的名額早早額滿，縣府將持續整合台糖舊鐵道、明道大學、東螺溪木棉花道、埤頭合興宮等，串連田尾公路花園、田中高鐵彰化站、社頭織襪芭樂、北斗美食小吃，開創觀光新風貌。

沿途設3個補給站外，熱情加油團為車友打氣，會場準備社區風味餐、在地小農和美食展售、表演、讓車友們驚喜連連，沿線有自然田園風光，台灣欒樹正變妝，還有河岸景觀，美不勝收。

車友說，騎上這條自行車道體驗埤頭鄉「舊糖鐵歷史記憶」與「農村田園地景」的絕美景觀道，希望一直騎下去。

鄉長杜懿彩說，透過單車，傳遞埤頭鄉的田園風光最環保，大夥流汗、迎風賞美景，收獲也特別多，秋天稻浪正召喚冠軍米就是在埤頭，埤頭還有個百寶村，包心白菜、埤頭蔥與平地梨都特別好吃。

(中時 )