踩著鐵馬穿過黃金稻浪、台灣欒木，迎著水岸，「埤頭稻香鐵道自行車節」19日在埤頭鄉台糖舊鐵道綠色廊道登場，吸引千人騎進美景如畫的田野風光裡，18公里嫌不夠，還可以銜接到東螺溪自行車道，往北到溪湖糖廠、往西北到福寶濕地。
縣長王惠美昨天也來領騎一段，表示這項自行車節邁入第7年，踩讓人認識埤頭鄉太有特色了，今年1000位報名的名額早早額滿，縣府將持續整合台糖舊鐵道、明道大學、東螺溪木棉花道、埤頭合興宮等，串連田尾公路花園、田中高鐵彰化站、社頭織襪芭樂、北斗美食小吃，開創觀光新風貌。
沿途設3個補給站外，熱情加油團為車友打氣，會場準備社區風味餐、在地小農和美食展售、表演、讓車友們驚喜連連，沿線有自然田園風光，台灣欒樹正變妝，還有河岸景觀，美不勝收。
車友說，騎上這條自行車道體驗埤頭鄉「舊糖鐵歷史記憶」與「農村田園地景」的絕美景觀道，希望一直騎下去。
鄉長杜懿彩說，透過單車，傳遞埤頭鄉的田園風光最環保，大夥流汗、迎風賞美景，收獲也特別多，秋天稻浪正召喚冠軍米就是在埤頭，埤頭還有個百寶村，包心白菜、埤頭蔥與平地梨都特別好吃。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。