沖繩美麗海水族館人氣最高。圖：五福提供

美國舊金山金門大橋。圖：五福提供

馬來西亞大紅花海上度假屋。圖：五福提供

宿霧鯨鯊。圖：五福提供

捷克布拉格查理士橋。圖：五福提供

五福旅遊已在全台通路暨門市搶先開跑「2019秋冬線上旅展」，囊括各國人喜愛的旅遊路線，出發日期更從2019年11月起一路跨到2020年春季通通有!讓民眾不管是想消耗年假出國跨年，還是提早規畫明年旅行都能一次滿足，東北亞、東南亞有眾多兩萬有找行程。

10月21日五福將推出線上旅展互動活動「生活調解委員會-找出你的旅行風格」利用簡單的心理測驗，協助民眾找出合適的旅行風格，並建議合宜的旅遊地點，分享活動還能抽好禮，獎項包含：日本Wi-Fi機、旅遊保養品、實用收納包…等，總計送出100份獎項，最大獎抽九州佐賀來回機票送你出國玩！

五福指出，近年來國人出國旅遊已成為常態，辛勤工作一整年總要出國慰勞自己一番，把還沒放完的年假徹底利用，同時隨著行政院公布的2020年（民國109年）行事曆，有不少民眾已開始摩拳擦掌的規畫明年的旅遊假期，加上此次春節假期從小年假開始既使不請假也能連休七天，可以好好地放個長假，另外再多請1／30、1／31，就能連休11天；而2月的228連假有3天適合在台灣或澳門來個小旅行，或是再請2／24~2／27湊成連休9天，大大刺激了民眾出國的意願。

線上旅展期間(即日起-11月22日)五福推出眾多最低2萬有找行程!喜愛日本旅遊的民眾可參考「小資關東鎌倉半自遊4日」行程前往東京鎌倉、江之島、台場、橫濱等地，並規劃一日自由行讓民眾旅遊更彈性，只要$19,900起；「悠遊沖繩那霸4日」帶你一窺人氣高居不下的美之海水族館、贈送單軌電車1日券體驗沖繩在地移動方式，也只要$18,800 起。

想要帶家人長輩出遊的民眾則推薦「江南水鄉４日」無購物無自費、夜宿烏鎮水鄉一晚，只要$16,800起,第二人再減$3,000優惠。東南亞也推出「水漾宿霧5日」$15,500起、「馬來樂翻天5日」$19,900起，入住大紅花VILLA海上泳池房，讓你度假享受也可以省荷包!

長天數旅遊行程部分，五福則推出歐洲早鳥最高優惠1萬2元，以及「百樂美西10日」雙樂園，親子同遊最高減萬；想在紐約時代廣場跨年嗎？五福推出僅此一團限量優惠的「紐約倒數跨年8日」$59,900起，12月28日出發，最高每人減$4,000優惠外，還可再享第二人減$2,000優惠! 還有眾多自由行商品已在五福全省通路熱烈銷售中。

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