金門自2017年9月實施垃圾分類及資源回收後，廚餘在垃圾量占比由39％降至17.5％，轉運赴台處理的垃圾量更由每日約37公噸降至20公噸，減量達4成以上。（李金生攝）

楊鎮浯縣長（左）今拜會環保署長張子敬，爭取中央補助重大環保建設案件。（縣環保局提供／李金生金門傳真）

金門垃圾分類做得好，垃圾量較2年前減少約4成，楊鎮浯縣長今（18）日率員赴環保署爭取補助多項環保重大建設，署長張子敬原則同意支持，並允諾協助往低碳島目標前進。

金門自2017年9月實施垃圾分類及資源回收後，廚餘在垃圾量占比由39％降至17.5％，轉運赴台處理的垃圾量更由每日約37公噸降至20公噸，減量達4成以上。

楊鎮浯縣長表示，金門垃圾處理短期為落實垃圾源頭減量、分類回收；中期以尋求其他有焚化廠縣市協助代處理、推廣焚化再生粒料使用、興建資源回收細分選廠、建置快速醱酵廚餘堆肥廠及廢棄物倉儲廠；長期則評估建置自主處理設施的可行性。

縣環保局長楊建立分析指出，推動建置全縣區域性資源循環中心（資源回收細分類廠），可降低清潔人員的工作量、改善回收作業環境，並可解決去化管道受阻問題；廢棄物倉儲廠在焚化廠歲修或垃圾禁止進廠時，可作為垃圾打包暫置及緊急應變場址，未來也可做為垃圾自主處理設備的廠房；至於大型履帶式破碎機則可處理巨大廢棄物如彈簧床、舊家具及家電、廢樹枯木等，並增加災後環境復原能量。

另在環保署補助1000萬元下，包括尚義環保、成功海岸及市港路重劃區等公園公廁修繕新建工程，今年陸續完成興建「火車卡通風」、「軍事迷彩風」特色公廁，因造型可愛或饒富戰地風情，成為婚紗及熱門拍照打卡景點。此次次再獲環保署補助1399萬元，將在下半年和明年修繕及新建九宮碼頭、料羅碼頭、茅山塔、82據點、新市里、塔后、英坑等公廁外，未來也規畫再申請補助辦理植物園、南石滬公園、鶯山及復國墩漁港等4處新建公廁。

楊鎮浯也爭取中央支持推動「建置金門低碳島第2期計畫」，並以烈嶼鄉為低碳生活先試點，原因是未來金門大橋通車後，大量車流可能衝擊烈嶼鄉交通與生態環境，為兼顧觀光發展及確保烈嶼鄉低碳宜居島嶼的發展主軸，縣府規畫在強化綠色運輸發展及塑造低碳意象下，推動各項低碳轉運措施，希望環保署支持以離島建設基金補助烈嶼鄉推廣電動機車。

(中時 )