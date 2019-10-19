老牌名嘴鄭佩芬繼被韓國瑜夫人李佳芬控告妨害名譽後，近日又被國民黨中央考紀會以「長年以黨內高層人士自居，卻以不實的換連3.0言論詆毀黨及多位黨內同志」為由，開除黨籍，令名嘴黃光芹相當揪心，「不是因為她已經70多歲了，而是這樣一位新聞老兵，竟然這樣被欺負。」

黃光芹今日在臉書發文向大前輩鄭佩芬致敬，同時也曝光鄭佩芬昔日暖心事蹟，「她蔣家關係好，年輕時跟孝文、徐乃錦就有交往，所以我在『新新聞』的時候，就被傳承這條內線。直到我小待TVBS時，鄭姐不藏私，牽線我訪蔣友梅，雖然被我搞砸了，但拍到蔣友梅的獨家畫面，令我感念在心。」

她觀察鄭佩芬多年，敬佩對方在針貶政治人物，能不帶個人立場，中央日報出身，卻敢言、敢評、一針見血，也為多年來對國民黨盡忠的鄭佩芬，落得如今處境，感到不平。

黃光芹最後這麼寫道：「鄭姐被『雙開』以後，展現過人的EQ，一句『寧為黨外，永不回頭』，直可令國民黨人膽寒。她告訴我們，國民黨大錯特錯了，為護一人，而『殺』了這個人，老子都不老子了，還談什麼將來？」

其實4年前《中時電子報》就曾披露鄭佩芬驚人家世背景，表示鄭佩芬由於民代的家族背景加上黨營媒體工作，讓她可得天獨厚地進出美國國會、兩度參加美國總統就職大典，後來又因為在女青年會、婦聯會裡擔任重要職務，使她也打入黨官夫人的生活圈，並能了解在深宮中神祕的蔣家秘辛。

(中時電子報)