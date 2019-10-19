中壢17日發生劉安祺議員服務處遭槍擊案件，中壢警方迅速於6小時內連夜將涉案嫌疑人帶回偵辦。19日上午劉安祺議員及中壢、普仁警友站、志工中隊及義警、民防守望相助中隊，肯定警察辦案辛勞，至中壢警分局慰勞警察同仁，並為平日維護社會治安的警察同仁加油打氣。

劉安祺議員及中壢、普仁警友站、志工中隊及義警、民防、守望相助中隊等協勤民力，19日上午至桃園市政府警察局中壢警分局贈送花籃及慰問金，各警友站、協勤民力表示，中壢警分局轄區幅員廣大又複雜，警察同仁平日維持治安秩序已相當辛苦，而加上明年選舉將近，各個警察同仁早就都繃緊神經、不敢怠慢，針對劉議員服務處遭槍擊案能於6小時內就迅速破案，劉安祺議員表示非常肯定，並針對所有中壢分局同仁不眠不休迅速破案樹立警察打擊犯罪最佳典範表示感謝，並感恩員警們對社會治安無條件的犧牲付出。

中壢警分局分局長劉印宮表示，感謝中壢警友站及協勤民力的加油打氣，警察勤務原本就相當繁重，但同仁並未因此而鬆懈，不但努力於防處機先，案件一旦發生也不分晝夜全力投入偵辦，今日非常感謝劉安祺議員、警友站、志工中隊及義警、民防、守望相助中隊各協勤民力肯定警察努力，並成為警察的最佳後盾，體恤員警為治安打拼的辛勞，全力支持警察工作，未來中壢警分局團隊會夙夜匪懈為良好治安持續努力。

(中時 )