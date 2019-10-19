▲台電「百年水力台電心 環保綠能向前行」活動由勁歌熱舞中揭開序幕。（台電提供／楊樹煌南投傳真）

▲台電節電宣導區，民眾踴躍排隊參與「投」入節電心遊戲，期將節電落實在日常生活中。（台電提供／楊樹煌南投傳真）

▲台電「百年水力台電心 環保綠能向前行」系列活動參與的貴賓與台電主要幹部合影。（台電提供／楊樹煌南投傳真）

台電公司為感恩日月潭長期穩定供應發電用水的貢獻，宣示推動環保綠能及節能減碳的觀念，今19日選定榮獲2019全球百大綠色旅遊地的日月潭向山遊客中心舉辦中部地區「百年水力台電心 環保綠能向前行」健行活動，員眷報名相當踴躍計有450人參加，以實際行動表達飲水思源感恩之心。

台電副總經理李鴻洲表示，台灣電業發展超過百年，早期沒火力、核能、風力、太陽能等多元電力來源，主要都仰賴水力發電，從1905年日治時期第1座水力電廠「龜山水力發電所」完工，接著1919年開啟日月潭水力發電工程，也即大觀、明潭發電廠貫通南北電力，成為全國電力心臟。

如今全國有41座水力電廠與機組，每年持續發出近80億度電，提供近200萬個家庭用戶年用電量，百年水力發電史就等同台灣發展史。

李鴻洲說，舉辦健行及「川流電湧～2019台電文資特展」活動目的，就是希望讓台電同仁眷屬及民眾體驗感受百年水力發電的背後，都有台電人默默堅守崗位的努力付出；台電在電源開發與供應電力同時，還肩負穩定供電的重任，亦堅持環保綠能守護大自然的初心。

日月潭國家風景區管理處長洪維新表示，日管處近幾年推動許多重大建設與業務推展，讓日月潭風景區首次獲選2019全球百大綠色旅遊目的地，成為國人及外國遊客嚮往旅遊的目的地，要特別感謝台電公司明潭、大觀電廠及南投區營業處大力協助，提供優質的服務與電力建設，未來仍將持續提升日月潭周邊的景觀環境及優質服務，盼台電繼續支持協助，共創雙贏效益。

台電專業總工程師兼發言人徐造華說，穩定供電兼顧環保綠能是台電兩大目標，也希望民眾在生活中落實節約用電、節能減碳，其中「我節電我驕傲」口號已成為全民運動，台電願與全民共同為愛護地球善盡一份心力。

台電南投區處處長黃美蓮表示，南投區處今年逢成立40周年慶，很榮幸來承辦百年水力健行活動，從月牙灣秘境、水社壩沿途健走，讓大家有益身心健康又可欣賞日月潭美景。

活動除健行並有體驗節電闖關遊戲，藉由互動方式讓民眾瞭解節電觀念及用電安全知識，從生活中落實節電新生活。向山遊客中心並有水力特展，展出台電百年來的水力發電機械設備、建築、檔案文件等珍貴藍曬圖，以原件複製並放大為壯觀的「藍曬川廊」，令人震撼，很適合網美文青自拍，歡迎民眾前往觀展，展期至明年1月5日止。

(中時 )