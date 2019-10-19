今天（19日）早上，2019世界VR產業大會在南昌開幕。中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴出席並發表講話。具大陸官媒背景的微信公眾號《陶然筆記》分析，這是中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴在本輪磋商結束後首次就有關內容作出公開表態，「中美正在向階段性協議靠近。」

劉鶴致詞時表示，「中美在華盛頓舉行了新一輪經貿高級別磋商，雙方在諸多領域取得實質性進展，為簽署階段性協議奠定了重要基礎。」

《陶然筆記》請大家注意這句話：「為簽署階段性協議奠定了重要基礎」。分析稱，中方向公眾傳遞的官方措辭和文件，往往會經歷十分嚴謹細緻的過程之後才會發出，再加上中美經貿磋商是當前全世界的頭等大事，中方在這個問題的表態上慎而又慎，並不奇怪。

而劉鶴今天的講話延續了這種風格，同時進一步明確了一個關鍵事實：「中美正在向階段性協議靠近。」

其次，劉鶴在發言中對中美經貿合作的意義作出明確界定：「中美經貿合作關乎世界的和平、穩定與繁榮」

分析稱，注意這兩個字：「和平」。中美之間的這場經貿磋商，牽扯到方方面面的利益太多太大，每一處變化都讓全世界牽腸掛肚。在平等和相互尊重的基礎上，達成階段性協議的希望在增加，很不容易。但也要看到，尤其是美方內部有些人，是希望這場紛爭無休止地進行下去，直至實現中美脫鈎的。所謂樹欲靜而風不止。

因此，劉鶴明確提出：「願與美方相向而行，在平等和相互尊重的基礎上妥善解決彼此核心關切，努力創造良好環境，實現雙方共同目標」。《陶然筆記》指出，從現在到階段性協議的簽署，這一點十分重要。

最後，劉鶴致詞時傳遞了對當前中國經濟走勢的信心。在劉鶴講話前一天，中國發佈了第三季的經濟數據：「總的來看，前三季度國民經濟運行總體平穩。但也要看到，當前國內外經濟形勢依然複雜嚴峻，全球經濟增長放緩，外部不穩定不確定因素增多，國內經濟下行壓力較大。」

分析稱，大陸第三季GDP增速降至6％，引起了一些擔憂，因此今天劉鶴發言的針對性很明確：「中國經濟長期向好的基本面沒有變，發展前景仍十分光明。我們有充滿活力的微觀基礎、具有韌性的巨大回旋空間、充足的宏觀政策工具，不擔心短期經濟波動，完全有信心、有能力確保宏觀經濟大局穩定。」

「不擔心短期波動，有信心有能力確保大局穩定」劉鶴說這話的底氣何在？分析認為，基礎在「關鍵指標的穩定表現，以及結構性升級的持續。」

分析舉例，一、今年以來大陸全國城鎮新增就業目標任務已完成99.7％。二、工業戰略性新興產業和高技術製造業增加值分別增長8.4％和8.7％，增速快於規模以上工業2.8個和3.1個百分點，是當前和今後持續並不斷擴大釋放新動能的重要工業門類。三、前三季，高技術製造業和高技術服務業投資分別增長12.6％和13.8％，投資增速分別比全部投資快7.2個和8.4個百分點。

(中時 )