民進黨立委蘇震清因不滿恐被黨中央排除不分區安全名單，揚言不排除退黨參選，蘇昨晚則發出聲明道歉，但也向黨中央喊話，希望能有公平透明的提名機制，立法院經濟委員會下周一排定行政院歲入預算，蘇震清為輪值召委，預計現身立法院將成為焦點。此外，近來食品外送平台的外送員意外頻傳，社福及衛環委員會邀請勞動部長、衛福部長等部會進行專案報告。

針對空勤總隊目前購置航空器採購、維護、汰換及各機關業務、人力配合情形，內政委員會下周一將邀請內政部長、空勤總隊總隊長、警政署長、消防署長、農委會副主委專案報告，並備詢，同時審查內政部明年度預算。

美食平台外送員權益近期浮上檯面，各界紛紛要求相關單位補破網，社福及衛環委員會下周三邀請勞動部長、衛生福利部長、經濟部、財政部、交通部、金融監督管理委員會及公平交易委員會，針對「食品平台外送員權益保障」進行專題報告，並備質詢。同時也將審查「就業服務法第五十二條條文修正草案」，「勞工保險條例第29條條文修正草案」。

交通委員會下周一考察嘉義地區交通建設，周三起交通部鐵道局、台鐵局及高速鐵路相關建設基金分預算。

司法及法制委員會排定審查商業事件審理法草案、智慧財產法院組織法修正草案；此外，併案審查國民黨、民進黨等立委各自提出的「信託法部分條文修正草案」版本。

(中時 )