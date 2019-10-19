澳門賭王千金何超儀近日正拍攝傳記史詩電影《Rajah》，全片於馬來西亞拍攝，她這次演出殺人不眨眼的霸氣女軍閥，一襲清代淺藍大襟衫並頂著一頭長假髮，整個人汗流浹背，她苦中作樂地說該造型遮臉顯瘦，更幾分神似已故天后艾美懷絲（Amy Winehouse）。17日她與逾30名演員、工作人員擠在小空間拍攝，為了使廝殺場面更添緊張氣氛，劇組用汽油讓現場煙霧瀰漫，濃烈刺鼻的氣味加上悶熱的天氣，將空氣變得格外稀薄，何超儀直呼：「這場戲不停地來回跑，整天都沒出來透氣休息，讓我又想吐又沒食慾」，並表示導演相當嚴苛，追求完美的程度比王家衛、關錦鵬還瘋狂。

何超儀一襲清代淺藍大襟衫，並頂著一頭長假髮作戰。（852 Films Ltd提供）

何超儀與老公陳子聰結婚16年，連工作都形影不離，大病初癒的陳子聰擔任《Rajah》監製，在片場親力親為、毫無架子，私下更展現暖男舉動，貼心為何超儀添菜，夫妻感情好得羨煞旁人。問起工作合作是否起爭執，何超儀表示難免小拌嘴但不放心上，「昨天的戲有一堆對白，老公覺得我表現應該要再莊重一點，才符合中國女性傳統形象」，她事後詢問導演則被肯定演技沒問題，更要喝洋墨水長大的陳子聰多觀摩「東方不敗」林青霞剛柔並濟的經典演出，而陳子聰則趕緊表示一直以來都佩服何演技，更開玩笑地說：「我是誰啊，怎麼敢（批評）多說，她是我的女神」。

飾演女軍閥何超儀率領眾弟兄對抗敵人。（852 Films Ltd提供）

《Rajah》除將大隊人馬開拔至古晉拍攝，還重建了布魯克爵士的大宅、皇宮和接待廳等，更在砂拉越森林中建造一整座村落，更有火燒戲，營造被海盜掠奪的景象，場景相當考究與用心。演藝經驗豐富的何超儀，甚早就以電影《紫雨風暴》的恐怖份子一角提名金馬獎最佳女配角，這次為了揣摩角色，還下功夫學當地電視新聞主播的口音。而拍攝地位於叢林深處，讓她被蚊蟲咬了不少包，何超儀無奈說：「很多東西在咬，也搞不懂是什麼。」

賭王父親何鴻燊下月將迎來99歲大壽，何超儀說：「我每次出國都會告訴他，他（生日）那天肯定不能工作」，雖然尚無規劃如何慶生，不過會趁著這次拍攝帶回馬來西亞的伴手禮回家孝敬父親。一刻不得閒的何超儀月底電影拍攝結束後，她將與香港實驗劇團「進念」到上海演出，緊接著至深圳「草莓音樂節」演唱，年底更有機會在美國喜劇影集軋上一角。

(中時 )