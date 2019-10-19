好萊塢電影《Rajah》以19世紀馬來西亞婆羅州為背景，改編當地第1任白人統治者詹姆斯布魯克（James Brooke）的傳記故事，由何超儀與金球獎視帝強納森萊斯梅（Jonathan Rhys Meyers）及《魔戒三部曲》多米尼克莫納漢（Dominic Monaghan）共同主演。

拍攝現場擁有原始熱帶雨林生態，飾演英國軍官的多米尼克一來就愛上，印象深刻地說：「我熱愛動物、昆蟲和爬蟲類，有次在洞穴裡面，蝙蝠寶寶的屍體竟然從天而降！」他與何超儀初相識，17日第一天見面，就對她演技印象深刻。喜愛森林的他，來到婆羅洲拍戲如魚得水，等戲時研究了當地各式各樣的昆蟲，相當開心。

何超儀（中）在片中飾演的華人女軍閥與當地原住民聯手合作。（852 Films Ltd提供）

《Rajah》片中何超儀飾演一名馬來西亞華人霸氣女軍閥領袖，並且是強納森的前女友，兩人在片中藕斷絲連，超展開的劇情，讓何超儀摩拳擦掌，相當期待。該片在東馬砂拉越的金礦小鎮石隆門風洞（Wind Cave）取景，不但大金絲燕和蝙蝠群等稀有物種棲息，著名的鐘乳石洞更被列為國家保護區，一旁湍急激流還會有鱷魚出沒，劇組貼心安排5名專業潛水教練下水待命，確保周圍安全。何超儀坦言，雨林搭景拍攝實在很靠老天爺賞臉，即使當天遇上大雷雨，只要自然光線不變，還是得照拍不誤，相當敬業。該片9月開拍，計畫下月殺青，預計明年在坎城影展初亮相。

(中時 )