王瑞霞睽違6年推出台語專輯《霞姐直播中》，砸重金飛往四川稻城亞丁拍MV，為了捕捉當地美景，團隊在當地海拔平均在4000-5000公尺、氣溫都在酷寒0度的地形及氣候下跋山涉水，相當考驗體力！導遊每天叮囑任何動作都得緩慢進行，還得按時服藥、喝紅景天來加強抵抗力，即便如此王瑞霞最後無法對抗地理環境的不適，完成高原拍攝後，她一上車就引發高山症發作；回想當時情形，王瑞霞說：「雙眼是矇的、心跳加速、頭痛發作、臉色發白完全喘不過氣。」最擔心的事情依舊發生，導遊立刻在車上施行急救措施，拿出純氧筒用接上鼻管吸取，暈眩的王瑞霞吸了純氧長達十分鍾後才恢復清醒。

王瑞霞此行走訪稻城亞丁、甲居藏寨、兔兒山、素有「百里畫廊」美譽的犛牛榖景區、香格里拉等自然美景，她拍到手機記憶體都塞滿了，真的是美不勝收，還被同事笑說「回台灣可以開攝影展」；此外，王瑞霞對海拔4718公尺的卡子拉山印象最深刻，形容「這雪景非常自然，夏天是畜牧的地方，並不是像商業滑雪場，在這裡每天都有不同驚喜，只要能撐過缺氧時候」。

王瑞霞在歌壇唱了30年，這次新專輯不想再一成不變、決定突破過往傳統框架，與唱片公司討論MV規劃後，才決定這次的「藏族風情」拍攝行，面對高峻環境考驗，她坦言：「這一路上都我很擔心，擔心害怕會一站掛一個，但我們誰都不能掛。千萬不能被美景給騙，團隊壓力是很大的，這趟不是來玩的，是來工作的！我們一天過一關，導演得隨時針對氣候地形因應拍攝方式，看著工作人員不舒服真的很心疼。」

王瑞霞日前遠赴四川拍新歌MV。（米樂士娛樂提供）

王瑞霞日前遠赴四川拍新歌MV。（米樂士娛樂提供）

(中時 )