(左起)奧地利籍暢銷作家Gabriele Seewald、覺性地球協會會長龔玲慧、上奧地利薩爾茨卡墨古特旅遊局局長Andreas Murray、國際知名禪師洪啟嵩、奧地利旅遊專家洪繡巒，熱切討論「禪」跟「奧地利歷史文化」之間驚奇的相同處。(記者林怡宣攝)

「EuropaKloster Gut Aich」修道院負責人Bernhard Pfusterer，正在說明藥酒對於不同身體器官及部位的專屬療效。(記者林怡宣攝)

「EuropaKloster Gut Aich」修道院傳承中世紀歐洲製藥技術，自產具舒緩功效的藥酒、藥皂，深受當地人喜愛。(記者林怡宣攝)

國際知名禪師洪啟嵩在上奧地利「Gomde」藏傳佛教的禪修中心，與來自世界各地的志工、夥伴一同交流「禪」的理念跟調養脈絡的方法。(記者林怡宣攝)

距離維也納2小時車程的城區—薩爾茨卡墨古特（Traunsee-Almtal），不僅被阿爾卑斯山脈環繞，也是奧地利著名的湖區，有著名的沃夫岡湖、月湖。每到清晨湖泊上飄著水霧，在陽光一絲一縷穿透照映下，有種親臨仙境的錯覺。

「禪意讓台灣跟奧地利的連結更加深厚」上奧地利薩爾茨卡墨古特旅遊局局長Andreas Murray表示，台灣旅客有較高的文化素質與內涵，而這裡悠遠的歷史、宗教底蘊，及自然、療養環境，很適合想要放鬆身心靈跟喜歡深度旅遊的台灣朋友駐足。

國際知名禪師洪啟嵩認為，天主教的教義跟佛法、禪學有異曲同工之處，以教堂爲例，歐洲教堂都有專屬的風水、格局，從高度、寬度到裝飾皆有特殊意涵，其中奧義往往與「禪」、「佛」間的理念不謀而和，很值得深入觀察、體會。

Andreas更推薦，2020年在特勞恩基興（Traunkirchen）的Kloster Traunkirchen教堂正逢1000週年慶典，屆時能近距離感受天主教的莊嚴肅穆，體驗一場真正的文化交流、宗教薰陶！

另外，沃夫岡湖畔旁的「EuropaKloster Gut Aich」修道院，他們最特別的地方是有自產的藥酒、精油跟藥皂。

原料皆是修道院「天堂花園」自種的香草、藥草，搭配奧地利純淨水資源，採用中世紀歐洲傳統製藥方式，製作出能治癒身體各式藥草產品，如藥酒、臉霜、精油、香氛噴霧等，具有安神、舒緩神經的效果。

修道院負責人Bernhard Pfusterer表示， 修道院雖然只有25年的歷史，卻傳承中世紀歐洲傳統草藥治療方法，藉著宗教力量撫慰心靈，透過藥酒治癒身體！

如果對藏傳佛教有興趣，Andreas也特別推薦位在上奧地利「Gomde」的禪修中心。將已有400年歷史石頭建築改建而成，也是藏傳佛教在歐洲的中心，且提供禪修、冥想課程跟住宿，因地處山林中，在幽靜環境下冥想，更能感受天地能量。

正在Gomde當志工的高雄趙小姐，因緣際會下在網路看到Gomde的訊息，便隻身前往奧地利開啟她的冒險旅程。她表示，Gomde的夥伴都相當熱心，相處起來很舒服，第一次接觸臧傳佛教，沒有宗教的壓迫感，反而給人一種淡淡的平靜氛圍，而體驗冥想後，發現自己的思緒漸漸地沈澱下來。

(中時 )