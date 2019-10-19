8歲小二的游亞瑄（前）與小六的陳韻筑（左）搭檔參加機器人賽，雲嘉南分署長劉邦棟（右四）及首府大學校長戴文雄（右五）巡場時加油打氣。（劉秀芬攝）

勞動部機器人賽19日舉行，雲嘉南分署長劉邦棟（右4）及首府大學校長戴文雄（左4）等人參與開幕儀式。（劉秀芬攝）

全國自走車競速暨機器人創意大賽19日在台灣首府大學舉辦，參賽隊伍逾800個創新高，國中小學生更占了6成，反映機器人技術熱門，受到青少年喜愛，許多低年齡層已開始接觸機器人技術，其中還有來自嘉義偏鄉的8歲女童來挑戰，成為全場嬌點。

來自嘉義縣溪口鄉柴林國小二年級的參賽女選手游亞瑄，今年才8歲，小一就開始接觸機器人硬體拼裝課程，這次她與國小六年級的陳韻筑搭檔，參加輪型機器人走創意軌道項目，由陳韻筑負責軟體程式，她則負責硬體組裝，二人默契十足，雖然沒有拿大獎，也學到不少經驗。

游亞瑄說，「機器人很好玩，女生也可以玩，以後也能教弟弟」，校長翁若溱則說，學校位處偏鄉，有6成是弱勢的孩子，為讓偏鄉小孩更有競爭力，全年級納入機器人課程，已推動近4年，學生接受度及表現都很好。

由勞動部勞動力發展署雲嘉南分署主辦的全國自走車競速暨機器人創意大賽，今年邁入第7屆，雲嘉南分署長劉邦棟表示，機器人是未來產業發展的重要趨勢，前景相當看好，參賽隊伍從首屆190隊，成長到第6屆500隊，今年更大幅成長到800隊。

此次比賽有AI創意自走車、機器人手臂、自走車避障及輪型機器人走創意軌道4個項目，吸引約2000人到場，劉邦棟、副分署長許慧香、祕書黃章一、技正楊慶元、首府大學校長戴文雄等人都親自巡場，向選手加油打氣。

比賽最後由嘉義高工沈弘御、周佑澤奪AI創意自走車冠軍；苗栗縣君毅中學張皓鈞、林義峰奪機器手臂車組第1名。自走車避障大專社會組由岡山國中王智彥、廖英叡越級挑戰成功奪金；青少年組冠軍為高雄市立中山高中、高雄市立嘉興國中李旻逸、林楒恩。

輪型機器人走創意軌道社會組第一名為李秉澤、林麗容；大專組為虎尾科技大學、南亞技術學院楊佳鑫、張睿丞；青少年組為苗栗縣君毅中學張程原、林家德。

(中時 )