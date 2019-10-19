108課綱今年正式上路，許多家長和老師都霧煞煞，日前金車文教基金會公布問卷調查結果，僅有20.1％教師準備好面對新課綱；不過也有40.1％教師認為新課綱對學生有幫助。昨台北市政府和民間基金會共同發起「教育永續發展論壇」，行政院政務委員唐鳳和台北市長柯文哲代表同台對話，盼教育能更多元化。

108課綱上路後強調「素養教育」，北市為加速校園E化，特別建立「台北酷課雲」線上平台，作為北市教師教材工具。許多老師並未準備好，雖然想運用資源，但還沒熟悉該平台，且要搭配升學還要作些規畫。

金車文教基金會日前對108課綱進行問卷調查，結果顯示僅有20.1％教師全面準備好，有8老師尚未準備好；不過也有40.1％教師認為新課綱對學生有幫助，看法呈現兩極化。

擔任北市國中許老師說，認為還沒準備好是因擔憂學生素質不同，新課綱強調「素養教育」讓學生能發掘自己的興趣，但並非適合所有學生。成績優異的同學會自主學習朝自己的目標前進，但後段的同學成績已不理想，如不花時間加強學科，只有找興趣也未必對學生有幫助。

受訪的國中生家長陳媽媽指出，自己的孩子剛升國一，開學時聽到108新課綱，深怕自己的孩子成為實驗品，也聽說新課綱給學生很多的自主學習時間，但自己的小孩很被動，怕未來升學會有問題。

(中時 )