萬聖節即將來臨，台北天文館、兒童新樂園將於10月26日起一連6天舉辦萬聖節活動，凡穿著萬聖節元素的民眾，皆可免費入場。另外，每年湧入15萬人參與的「天母商圈」萬聖節活動也將在26日登場，這次最特別的就是有「熱氣球」供民眾搭乘，還有萬聖節創意造型大賽，第1名即可獲得1萬元全聯購物禮券。

家長們還在想萬聖節要去哪裡玩嗎？台北天文館和兒童新樂園將在26日至31日舉辦萬聖節活動，只要穿著萬聖節元素的民眾，就可免費入場。另外，兒童新樂園館方指出，26日當天會舉辦變裝點心趴，帶著變裝的小朋友去遊行，並準備2500份點心送給小朋友；而天文館也推出拍照打卡就會送限量滿天星餅乾。

此外，萬聖節活動「天母搞什麼鬼」是天母商圈一年一度的盛會，每天吸引15萬人潮參與，今年天母商圈與全聯福利中心合作，首次舉辦熱氣球的活動提供民眾搭乘，將在26日當天於天母運動公園大草皮區施放。現場還有秘密市集和各種活動，讓民眾可以從早玩到晚。

其中，最特別的是當天還有「萬聖野餐趴」，由知名廠商元本山帶給民眾海苔飯糰體驗，讓親子可體驗濃厚萬聖野餐樂趣。另外，加倍佳和曼陀珠也會舉辦闖關遊戲，只要闖關成功就能把糖果帶回家。

(中時 )