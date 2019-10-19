大陸全國政協副主席、前香港特首梁振英今日（19日）在其Facebook發布「給香港中文大學段崇智校長的公開信」，用逾1500字回應中文大學校長段崇智18日為被捕中大生發聲的公開信。《香港01》報導，梁振英在信中形容段崇智只為自己解脫，形容是「縮骨」、「甩身」之舉。

梁振英在信中一開頭便指自己「不是中大校友，但教育興亡，匹夫有責。」形容段崇智昨日的公開信，「只是為了你個人的解脫，用香港的俗話，是『縮骨』、『甩身』之舉。」他指過去四個月的「違法和暴力運動」是政治和國際關係問題，不是任何大學的校政校務問題；被捕學生是成年人，有家長有支援基金，但一直「咬着各校校長不放」，逼迫校長表態並譴責警方，他認為是為了「將違法行為反黑為白，在校園內外確立運動的正當性」。

梁振英指段崇智的公開信「太多言不由衷，太多委屈」，質疑段崇智「你的意思不是用大學的『公信力、影響力』干預獨立的檢控和審判吧？」並批評段崇智大學管理層，了解學生被捕後情況的同時，有無了解學生在被捕前的行為，如有沒有丟磚、放火、扔汽油彈、破壞地鐵站、襲擊警察、毀壞大中小型企業的商店財物、煽惑他人，質疑如果校方知道會否報警。

就段崇智促行政長官林鄭月娥考慮針對大學已掌握初步資料的約20宗個案，在現有機制以外跟進，梁振英續批評「中大學生比其他人更為平等嗎？」

梁振英重提10月10日的對談會，指從報導「已經可以預料你會轉向」，但形容「大家始料不及的是，你『打倒昨日的我』會打得如此徹底」，指段崇智公開信沒有半句批評學生當日對他的「惡劣行徑」。

梁並引述中大學生會對段崇智公開信的回應指，他認為「這些有為的青年人」不需要任何校長保護，並認為學生會提醒段校長「公開信只是一切支援工作的第一步」，有其他意味，讓段校長「揣摩一下」。

梁振英指「近年香港的大學學生會都是玩政治的，當中還有無恥無敵的高手，但不是每個大學校長都是懂政治的。」該信以「段校長，你有沒有入錯行？」作結尾。

(中時 )