蒐集昆蟲及蝴蝶超過10萬種，為世界之冠，並為台灣創造「蝴蝶王國」美譽，深受昆蟲界與學術界矚目的埔里木生昆蟲博物館，而今適逢該館成立百周年，今19日特結合社區共同舉辦「逐幸蝴-埔里木生昆蟲博物館百周年」紀念活動，吸引地方各界熱烈參與，並讓大家回顧歷史。
埔里木生昆蟲博物館由老館長余清金手創，他從小就熱愛蝴蝶，也是台灣昆蟲界的傳奇人物，自8歲就開始捉蝴蝶，雖然只有小學畢業，因接觸昆蟲80餘年，有如台灣昆蟲的活字典，因而被日本人尊為「昆蟲泰斗」及沒有文憑的「蝴蝶博士」。
木生昆蟲博物館蒐集的昆蟲數量，不僅世界上無人可比，最令余清金引以自豪的是，在他蒐藏的蝴蝶中，還有隻世界上獨一無二的雌雄同體、三合一「白衽黑鳳蝶」。
該隻鳳蝶同時具有公蝶生殖器、有尾型母蝶與無尾型母蝶的特徵，十分罕見。50多年前，曾有美國收藏家開價20萬美金收購，換算台幣800萬元，該蝶又被稱為800萬蝶。余清金所以拒絕交易，他認為這隻稀有珍蝶產於台臺灣，應留給台灣民眾可近距離的親眼認識這隻生物的奇特。
木生昆蟲館第2代的館長也是余清金之子余啟運透露，台灣地理環境特殊，蝴蝶種類達400多種，其中埔里鎮就有200多種，其父余清金都能如數家珍。民國50至70年代，在余清金的推動下，每年外銷美國、日本的蝴蝶標本，至少5000萬隻以上。
目前木生昆蟲博物館已由第4代館長余利華接任，她是余清金的孫女，為讓更多人對昆蟲有正確的認識，進而喜愛上昆蟲，並視為地方重要資產。在該館百周年慶，特邀埔里鎮公所、暨南大學與南村社區共同舉辦保育員解說培訓、兒童貼畫、鱗翅目講堂、尋遊活動、闖關遊戲、昆蟲市集、農業Party、音樂會、舞蹈展演等紀念活動。
由於活動中並結合社區村里農特產展出，吸引民眾熱烈參與，縣府觀光處長王源鐘、埔里鎮長廖志城、魚池鄉長劉啟帆、泰雅渡假村總經理李吉田等都應邀到場致賀，場面熱鬧。
(中時 )
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