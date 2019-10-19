▲木生昆蟲博物館慶百周年，第2代館長休啟運（左4）與第4代館長余利華（右）及早年的老員工合影。（楊樹煌攝）

▲木生昆蟲博物館百周年慶除有系列活動並邀社區村里舉辦農特產品展出。（楊樹煌攝）

蒐集昆蟲及蝴蝶超過10萬種，為世界之冠，並為台灣創造「蝴蝶王國」美譽，深受昆蟲界與學術界矚目的埔里木生昆蟲博物館，而今適逢該館成立百周年，今19日特結合社區共同舉辦「逐幸蝴-埔里木生昆蟲博物館百周年」紀念活動，吸引地方各界熱烈參與，並讓大家回顧歷史。

埔里木生昆蟲博物館由老館長余清金手創，他從小就熱愛蝴蝶，也是台灣昆蟲界的傳奇人物，自8歲就開始捉蝴蝶，雖然只有小學畢業，因接觸昆蟲80餘年，有如台灣昆蟲的活字典，因而被日本人尊為「昆蟲泰斗」及沒有文憑的「蝴蝶博士」。

木生昆蟲博物館蒐集的昆蟲數量，不僅世界上無人可比，最令余清金引以自豪的是，在他蒐藏的蝴蝶中，還有隻世界上獨一無二的雌雄同體、三合一「白衽黑鳳蝶」。

該隻鳳蝶同時具有公蝶生殖器、有尾型母蝶與無尾型母蝶的特徵，十分罕見。50多年前，曾有美國收藏家開價20萬美金收購，換算台幣800萬元，該蝶又被稱為800萬蝶。余清金所以拒絕交易，他認為這隻稀有珍蝶產於台臺灣，應留給台灣民眾可近距離的親眼認識這隻生物的奇特。

木生昆蟲館第2代的館長也是余清金之子余啟運透露，台灣地理環境特殊，蝴蝶種類達400多種，其中埔里鎮就有200多種，其父余清金都能如數家珍。民國50至70年代，在余清金的推動下，每年外銷美國、日本的蝴蝶標本，至少5000萬隻以上。

目前木生昆蟲博物館已由第4代館長余利華接任，她是余清金的孫女，為讓更多人對昆蟲有正確的認識，進而喜愛上昆蟲，並視為地方重要資產。在該館百周年慶，特邀埔里鎮公所、暨南大學與南村社區共同舉辦保育員解說培訓、兒童貼畫、鱗翅目講堂、尋遊活動、闖關遊戲、昆蟲市集、農業Party、音樂會、舞蹈展演等紀念活動。

由於活動中並結合社區村里農特產展出，吸引民眾熱烈參與，縣府觀光處長王源鐘、埔里鎮長廖志城、魚池鄉長劉啟帆、泰雅渡假村總經理李吉田等都應邀到場致賀，場面熱鬧。

(中時 )