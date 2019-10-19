智利總統皮涅拉今天凌晨宣布首都聖地牙哥進入緊急狀態。此時擁有600萬人口的聖地牙哥一片混亂，因不滿地鐵票價調漲的暴動導致市區一棟建築陷入火海，地鐵系統也停擺。

根據目擊者、社群媒體與電視台畫面，不滿近來地鐵票價調漲的抗議人士頭戴黑色風帽，他們趁著昨天下午通勤時段，縱火焚燒數座地鐵站、搶劫商家、燒毀一輛公共巴士。

路透社報導，皮涅拉（Sebastian Pinera）今天凌晨向全國人民發表演說，宣布首都聖地牙哥（Santiago）進入緊急封鎖狀態。同時，警報聲響徹市區夜空，警消人員趕赴各地控制破壞事件。

政治立場中間偏右的皮涅拉表示，將援引特殊國家安全法，以起訴該為市區各地破壞行為負責的「罪犯」。皮涅拉也說，他同情受交通費調漲衝擊的那些人。

皮涅拉在電視轉播演講中說：「未來幾天政府將號召進行對話…以減緩受費用調漲影響者的痛苦。」

義大利國家電力公司（Enel）子公司Enel Chile則指出，位於首都市中心的企業總部大樓遭滋事份子縱火。電視台畫面顯示，火焰沿建築物側面往上竄，群眾卻愈聚愈多，讓消防人員難以通行。

Enel Chile在推特（Twitter）發布聲明說，現場員工已安全疏散。

智利政府10月6日調漲地鐵票價，尖峰時段搭乘地鐵費用高達1.17美元，此後高中生和大學生展開抗議，政府則把漲價歸咎於能源成本上漲與披索（peso）匯率疲軟。

然而相關抗議活動在昨天下午轉趨暴力，傍晚以前官員已將首都136座地鐵站全數關閉。

當局官員表示，由於地鐵系統「嚴重毀損」，列車無法安全行駛，本週末地鐵系統將維持關閉。

智利是拉丁美洲最富裕國家之一，但也名列拉美貧富最不均的國家之林。聖地牙哥生活費高昂重挫人心，已成為一觸即發的政治問題，並促使民眾呼籲政府進行國家稅制、勞動法規、退休金體制等多層面改革。

(中央社)