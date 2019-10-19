靠著「男模」呂政儒單場投進4顆三分球、獨拿20分，包含最後1分04秒的致勝「三分打」，幫助尋求衛冕的新北市，19日在全運會男籃預賽以74比68氣走僅剩7人可用的台北市，新北後衛李學林更是闊別10年之久，重新回到全運會戰場！

「我大概有10年沒打全運會了吧，上次只在2013年幫忙打過高雄資格賽，現在剛好回台幫夢想家打球，也就回來新北市隊打球，」李學林說，「為了這次全運會，我和陳世念還特地跟夢想家請假，沒有跟著球隊前往馬來西亞比賽。」

由於新北市隊就在裕隆納智捷的新店球場練球，也讓李學林重新回到這個既熟悉又陌生的環境，「回去裕隆感觸很多，也蠻懷念，除了那些熟悉的老隊友，也多了不少學弟，環境更是改變不少，但才練兩三天，我就找回昔日默契。」

李學林在2010年離開裕隆，前往大陸CBA，先後待過北京、上海、廣州、新疆等隊，上季才返台加入ABL寶島夢想家，如今已經35歲的他說：「現在我很珍惜任何打球機會，畢竟我已經步入退休之前的階段了，卻仍想拚下去！」

其實新北市陣容原本更加堅強，卻因富邦勇士擔心受傷，禁止自家球員打今年全運會，不僅「野獸」林志傑沒法打基隆市，蔡文誠、洪志善兩人也不能替新北市打球，新北市教練邱啟益說：「少了兩人當然有差，但我有嘗試爭取過了。」

「畢竟富邦有著保護球員健康的考量，加上他們11月中旬就要開打了，當前他們壓力不小，」邱啟益說，「反正基隆市也沒了林志傑，我們少了文誠，等於就少了陣中籃板王，不！應該是少了陣中進攻籃板王，當然實力有差！」

不過比起新北市，台北市男籃隊狀況更加悽慘，因為他們一口氣有陳順詳、范士恩、蘇柏彰、謝宗融4名傷兵，林韋翰也回大陸CBA母隊青島雙星報到，等於全隊只剩7人可用，台北市教練閻家驊不傷腦筋都不行。

(中時電子報)