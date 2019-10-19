天涼好個秋，來野柳大啖萬里蟹，跳蟹蟹舞，大玩VR、DIY拓印飆創意，在舞台玩祈求、看廚師跳亂打秀！新北市政府於今（19日）野柳漁港盛大舉行「鱻蟹宴」及萬里蟹品牌系列活動，新北市長侯友宜現場蒞臨與300位民眾及在地漁會協會共同席開80桌，開心吃萬里蟹，現場還有福袋搶購、萬里蟹小市集、休閒漁業體驗等活動，讓每位參與的民眾開心徜徉在野柳漁港裡！

新北萬里蟹代言人，可愛萬里蟹寶寶是「三點蟹、花蟹、石蟳」。

萬里蟹美味享譽國際，鱻蟹宴反應空前熱烈，有千組民眾報名參與港邊辦桌，抽到鱻蟹宴的幸運民眾與家人一起來到野柳漁港，品嚐美味萬里蟹以及今年萬里蟹與台酒玉泉紹興、TABASCO青椒汁經由總舖師操刀共同推出專屬菜色，「紹興藥膳醉花蟹」及「飄洋塔巴斯科蟳」，菜色非常豐富，大小朋友開心品螃蟹歡慶萬里蟹豐收，讓野柳漁港熱鬧一番。

萬里蟹舞台活動，由專業老師教導小朋友製作造型氣球。

不只鱻蟹宴！北海岸好玩一籮筐！明（20日）以及26、27日在野柳漁港仍有捕蟹樂悠悠、獨木舟體驗等休閒漁業體驗等民眾來親海，野柳假日活蟹市集9時開張，品蟹民眾可要把握機會。歡樂無限號小紅胖卡車販售的辣醬蟹肉餅備受好評，26、27日板橋小遠百，以及11月2、3日淡水漁人碼頭巡迴，另外野柳假日活蟹市集亦將持續到12月1日每週假日！

歡樂無限號小紅胖卡車販售的辣醬蟹肉餅備受好評。

樂活之旅也要愛環保！建議大家多搭乘接駁車！萬里區公所為民眾與愛琴海太平洋溫泉會館協商免費停車場供民眾使用，「萬里蟹免費接駁車」也將持續載運到10月27日（假日行駛），歡迎民眾多多利用，民眾可將愛車停在免費停車場後轉搭接駁車進入，接駁車主要停靠龜吼順天宮、三角公園、野柳地質公園、保安宮、野柳活動中心(野柳站)、野柳薆悅酒店站等站，以原線折返雙向接駁。要到龜吼的民眾，則可以沿著玉田路上山，第一個路口比佛利山莊對面路口沿著下山，最後抵達「石角停車場」，步行5分鐘就可以抵達龜吼漁港囉！

萬里蟹季正式起跑。（圖取自新北市漁業處官網）

萬里蟹產季仍持續進行中，野柳假日活蟹市集將持續到12月1日每周六日擺攤，想去北海岸品蟹卻又不想要塞車的民眾，新北市政府建議可以多多搭乘大眾交通運輸工具前往，民眾可搭乘臺灣好行「皇冠北海岸線」、國光客運1815或基隆客運1068、953(含區間車)、790、862及F923號等公車，或是搭火車到臺鐵基隆站後，轉搭臺灣好行「龍宮尋寶(西岸)線」，皆可抵達龜吼或野柳地區。

民眾搭乘娛樂漁船體驗捕蟹趣。（圖取自新北市漁業處官網）

自行駕車前往野柳漁港的民眾，除可停在「野柳地質公園停車場」，「玉田路」兩旁白線亦可供民眾免費停車，就可避開最容易塞車的龜吼地區路段囉。

萬里蟹免費接駁車。（圖取自新北市漁業處官網）

而在龜吼漁港周邊的停車場，除了在漁澳路上的「龜吼停車場」外，在鄰近的石角海邊還有一處停車秘境「龜吼石角海濱停車場」，共有141個免費停車位，從臺2線轉玉田路，沿著山路上山，再到海景路右轉到底，即可抵達海邊的停車場，停車後步行前往「翡翠灣接駁車站」或「龜吼順天宮接駁車站」都只要5分鐘，歡迎大小來北海岸，賞美景嘗海味。

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(中時電子報)