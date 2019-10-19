雲林縣虎糖廠酒精槽是虎尾祕境，有助帶動觀光。（許素惠攝）

蔡英文總統參觀雲林國際農機展，乘上農機車，難得和雲林縣長張麗善、立委蘇治芬同框。（許素惠攝）

蔡英文總統參觀雲林國際農機展，難得和雲林縣長張麗善、立委蘇治芬同框。（許素惠攝）

國際農機展蔡英文、張麗善與蘇治芬難得同框

蔡英文總統下午造訪雲林縣虎尾糖廠酒精槽，回應地方商家請求，指示相關單位全力開發帶動觀光。參觀雲林國際農機展時，難得和雲林縣長張麗善、立委蘇治芬同框，張提出闢設褒忠農業機械科技園區等建言，請蔡英文協助促成。

蔡英文由內政部長徐國勇及蘇治芬等人陪同踏勘酒精槽，水利署長賴建信簡報，流過虎尾市區的安慶圳如果整治好並掀蓋，可以讓虎尾變得更美，加上酒精槽，觀光潛力無窮。虎尾魅力商圈理事長程素鳳也當場請求中央，開發酒精槽，帶動觀光。

蔡英文強調沒有問題，明年細部規畫出爐，預計2021年應該可以完成。

蔡英文參觀農機展，張麗善全程陪同，難得和蘇治芬共3人同框，國策顧問黃銘得也是農機業者，協助導覽說明，蔡英文還試乘農機，業者紛紛要求簽名及合影代言。

被問及和蔡英文同框，是否會造成外界聯想，張麗善表示，她身為縣長，總統來理應盡地主之誼，這是基本禮貌，何況農機展是歷屆雲林縣長共同打下的基礎，對農民及業者都很有幫助，要不分彼此繼續發揚光大，讓大家見識智慧農業的進步。

張麗善指出，她向總統表應農業缺工問題，也建議中央協助開闢褒忠農場為農機科技園區，解決中科二期用地與台西產業區設置，以及冷鏈中心等，為雲林創造就業，留住人才。

(中時 )