72歲日本知名導演北野武和前妻北野幹子36年前結婚，近年北野武沾小18歲小三，兩人疑似還有私生子，北野武為此提離婚，今年6月才以贍養費200億日圓（約57億台幣）的代價換得自由身。最近北野武受訪，突然開玩笑說早知道就跟前妻在一起就好，主因是他財產變少後，朋友也變得少跟他聯絡，但跟小三的新生活似乎還是不錯。

北野武和北野幹子育有一子一女，傳聞女方在男方還沒成名前曾到酒店當服務生，擔起兩人生計，1994年北野武驚傳發生車禍，北野幹子不離不棄親自照顧。2015年北野武爆出婚外情，兩人感情越來越淡薄，除了早分居超過30年，北野武還跟小三合作成立新工作室，婚變事實正式搬上檯面。

為了離婚，北野武曾在節目上放話，稱北野幹子是「全世界最可怕的人」，今年6月幹子終於肯簽字離婚，但條件創下紀錄，北野武被要求淨身出戶，除了一棟價值3億日圓的房子（約8455萬元台幣）的房子可歸男方，200億日圓的財產與跑車全數改歸北野幹子擁有。

據《鏡周刊》報導，本月初北野武現身高爾夫球賽，談到近況，北野武直說今年似乎沒什麼好事發生，笑說自從沒錢後身邊的朋友也失聯，「要是早知會這麼辛苦，跟前妻在一起就好了」，大方自嘲的態度引來媒體笑聲。

(中時電子報)